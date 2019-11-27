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Публикации Страна Общество

Съехать от родителей и жить отдельно: как и когда украинцы становятся самостоятельными

27.11.2019 / 09:32
Съехать от родителей и жить отдельно: как и когда украинцы становятся самостоятельными
Украинцы становятся самостоятельными намного раньше, чем жители Европы. У многих наших соотечественников самостоятельная жизнь начинается в 18 лет вместе с поступлением в вуз.

А в других странах этот процесс затягивается порой еще лет на 10. Так, например, согласно данным Евростата, молодые европейцы не хотят съезжать от родителей до 35 лет, похожая ситуация наблюдается и в США. Эксперты разбирались, когда украинцы становятся самостоятельными и куда съезжают от родителей.

78% украинцев хоть раз съезжали от родителей

Недавно компания OLX провела исследование, согласно которому 78% украинцев хотя бы один раз в жизни переезжали от своих родителей или родственников. Из них 6% делали это дважды, а 10% вернулись и сейчас живут с родителями.

"Чаще всего люди покидают дом именно в возрасте 18-22 года (39%). Более того, каждый пятый съезжает, не дождавшись совершеннолетия. Чем старше человек, тем меньше шансов, что он переедет от родителей. Так, после 29 лет только 3% украинцев решают оставить свою семью", — отмечают аналитики компании OLX.

Трое из четырех украинцев, которые съехали и сейчас живут одни, не хотят возвращаться, а те, кто жили отдельно, но вынуждены был вернуться к родителям, говорят, что все равно хотят съехать — 73% респондентов ответило именно так.

Основными причинами, по которым украинцы съезжают, стали:

-обучение в другом городе, четверть опрошенных выбрали этот вариант;
-бракосочетание, 21% респондентов переехал из-за этого;
-желание жить с партнером или партнершей, 17% ответов.

"Большинство украинцев объясняют такой выбор желанием иметь личную жизнь. Респонденты также отметили, что не хотели бы возвращаться к родителям, чтобы иметь личное пространство и чувствовать независимость. А тот незначительный процент людей, которые все-таки готовы вернуться под родительское крыло, в одинаковой степени делают это из-за ощущения близости к родным и необходимости заботиться о родственниках. Экономия на собственном жилье или другие финансовые выгоды интересуют украинцев меньше, 15% по сравнению с 53%", — поясняют аналитики.

Мужчины немного чаще, чем женщины, начинают самостоятельную жизнь из-за желания жить с любимым человеком — 15% против 13%. А вот брак более популярная причина среди женщин, 27% по сравнению с 23% мужчин. Также женщины с большей вероятностью съедут от родителей из-за обучения в другом городе ­­— 30% против 25% мужчин. Каждый десятый украинец покидает семью, потому что хочет жить сам.

Чаще всего украинцы съезжают в съемное жилье — 36% ответов, еще трое из каждых 10 респондентов ответили, что переехали в собственный уголок, а 25% впервые съехали от родителей в общежитие.

В Европе немного не так

Как мы уже говорили, в зарубежных странах люди в основном дольше живут с родителями, нежели украинцы. По данным Европейского бюро статистики, в Швеции молодежь прекращает жить с родителями в среднем в 20 лет, в Дании — в 21 год. В Великобритании, Франции и Германии самостоятельную жизнь молодежь начинает только в 25 лет. В южных странах ЕС этот возраст еще выше — в Италии молодежь съезжает от родителей в среднем в 30 лет, а в Испании — в 29. Похожа ситуация и в Греции, там очень часто тридцатилетние все еще живут с родителями.

По мнению социологов и экономистов, так происходит из-за того, что молодежь боится начинать самостоятельную жизнь: высокие цены на аренду жилья и оплату коммунальных услуг часто сопоставимы с размерами зарплат.

При этом интересно отметить, что, по данным Евростата, девушки гораздо чаще раньше начинают самостоятельную жизнь, нежели мужчины.

Что говорят сами украинцы

Конечно, у каждого украинца своя история: кто-то переехал в другой город еще в 18 лет и сам начал зарабатывать на хлеб, другие и в 35 продолжают жить под одной крыше с родителями, не собираясь что-то менять.

Татьяна Сова, основательница школы Vocal World, преподаватель вокала и гештальт-терапевт  рассказала об опыте жизни в Норвегии. По ее словам, разница в становлении самостоятельности у нас и за рубежом очень заметна.

"Сама я начала свою самостоятельную жизнь в 23 года. Просто сняла квартиру и съехала от матери", — говорит Сова, отмечая, что в Норвегии дела обстоят по-другому, там зрелый возраст начинается около 30 лет.

До 20 лет длится обучение в школе, после – трехлетние выпускные каникулы. Они даются, чтобы отдохнуть, нагуляться и найти себя. Затем еще 5 лет обучения в ВУЗе. На этом этапе большинство уходят в общежития, так как большие университеты и колледжи есть в Осло, Бергене и еще нескольких больших городах.

"Семью создают не раньше 30 лет. Молодая семья обычно снимает себе жилье или берет 20-летний кредит. Очень часто первый взнос делают родители. Норвежцы очень привязаны к своим семьям, потому часто покупают жилье рядом с родителями и родными", — рассказывает Татьяна.

Своей историей с нами поделился и телеведущий Леонид Барац – его самостоятельная жизнь началась только в 25 лет, а еще недавно он жил с отцом и не занимался бытовыми вопросами.

"В Украине это считается очень поздней сепарацией от родителей. Но у меня много друзей за границей, в частности, в Израиле. И у них самостоятельная жизнь где-то в эти годы и начинается. Потому что в 18, после школы они идут в армию. Но многие служат, приезжая домой либо каждые выходные, либо каждый вечер – в зависимости от расположения части. После армии, спустя 3 года, они берут gap year и путешествуют ­— в 22 поступают и уже тогда начинается самостоятельная жизнь: многие снимают квартиру вместе с бывшими сослуживцами, получают работу", — говорит Леонид.

По его словам, ему самому пока что сложно переключиться и самостоятельно следить за бытом, вести учет коммунальных платежей и задумываться о том, что пора купить, например, новые лампочки.

"Привыкаю и приучаю себя. К тому, например, что когда прихожу домой — нет еды. Я не единственный такой инфантильный: у меня много друзей айтишников в возрасте 23-28, они начали самостоятельную жизнь, но вместо родителей их обслуживает доставка, приходящие уборщики или жены", — подытожил Барац.

Анастасия Ищенко

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молодежь, работа, родители, обучение, самостоятельная жизнь
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