9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе

Так, например, бобовые и молочные продукты могут вызвать неприятное вздутие, многие фрукты и овощи приводят к несварению и расстройству желудка, а слишком острая пища часто становится виновником изжоги и резкой боли в животе.

К счастью, ряд продуктов может помочь справиться с болью без употребления таблеток. Вот список из девяти суперпродуктов, которые спасут вас от болей в животе.

Имбирь

Полезные соединения этого продукта способствуют уменьшению вздутия живота и газообразования, устраняют спазмы пищевода и облегчают тошноту.

Cоветуем готовить имбирный чай: корень имбиря необходимо потереть на терке, залить кипятком и подсластить медом и лимоном. Такой напиток станет прекрасным средством, которое избавит вас от проблем с пищеварением.

Чай

Чай славится своими расслабляющими и успокаивающими свойствами, но этот напиток не зря во многих странах предпочитают пить сразу после еды: чай отлично помогает привести в порядок «расстроенный» желудок.

Особенно полезны травяные чаи: нежный ромашковый чай избавит вас от проблем с обменов веществ и снимет боль, уменьшив болезненные спазмы, иван-чай удержит от переедания и приведет в норму липидный обмен в организме, а чай с шиповником поможет легкому усвоению сахара и жиров и не допустит появления чувства тяжести.

Мята

Освежающая и любимая многими мята — не просто оригинальная добавка к блюдам и напиткам. Это растение является одним из самых эффективных средств при болях в животе.

Благодаря содержанию большого количества эфирных масел в своем составе листья мяты успокаивают пищеварительный тракт, облегчая процесс пищеварения и снижая болевые спазмы в животе. Помимо этого мята справится с изжогой (растение способствует улучшению оттока желчи) и метеоризмом.

Корица

Ароматная корица помогает справиться с тошнотой и избавиться от боли, а также от вздутия живота сразу после еды. К тому же волшебница-корица здорово помогает «разогнать» метаболизм и ускорить обменные процессы в организме.

Мы рекомендуем добавлять эту специю в свои блюда и напитки. Особенно хорошо получается чай с медом и корицей: такой напиток можно выпивать по утрам — он бодрит и положительно влияет на состояние фигуры.

Цельное зерно

Если вы не страдаете от непереносимости глютена, включайте в свой рацион цельное зерно. Этот продукт идеален для профилактики нарушений обмена веществ: если вы не хотите периодически сталкиваться с чувством дискомфорта в животе, включайте в свое ежедневное меню продукты с добавлением цельного, необработанного зерна.

Из цельных зерен организм извлекает клетчатку и молочную кислоту, важные для эффективного обмена веществ и здорового пищеварения. Некоторые цельные зерна (среди которых, например, коричневый рис и ячмень) уменьшают воспаление в кишечнике и снижают риск возникновения тяжелых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Брусника

Брусника — природное мочегонное средство, которое может вывести лишнюю жидкость из организма и тем самым предотвратить тяжесть в животе, попутно избавив организм от шлаков и токсинов.

Как сама северная ягода, так и ее листья эффективны для нормализации стула при вздутии живота и расстройстве желудка. Вяжущие свойства ягод обеспечивают снижение боли в животе при отравлениях, а также хронических болезнях кишечника.

Обратите внимание, что людям с повышенной кислотностью желудка и кишечника злоупотреблять этой богатой витаминами ягодой не рекомендуется.

Яблоки

Яблоки — идеальный перекус и едва ли не лучший способ избавиться от расстройства желудка и запора. Этот продукт богат клетчаткой и пектинами, стимулирующими и нормализующими перистальтику кишечника. Будьте аккуратны: в больших количествах яблоки могут вызвать метеоризм и вздутие живота.

Полезным для здоровья желудочно-кишечного тракта является и яблочное пюре — диетический и безопасный продукт, улучшающий пищеварение и препятствующий возникновению дискомфорта.

При резких болях в животе и расстройстве желудка полезен будет яблочный уксус — продукт, богатый бактериями и ферментами, необходимыми для здоровья желудка.

Ананасы

Ананас — самый популярный для похудения фрукт. Свою репутацию экзотический продукт получил из-за очищающих свойств и способности «разгонять» метаболизм.

Мякоть ананаса богата не только витаминами и органическими кислотами, но и питательными волокнами, помогающими в самый короткий срок вывести из организма вредные вещества и токсины. Продукт обладает и сильным мочегонным свойством, также важным для здоровья и комфорта пищеварительной системы.

Натуральный йогурт

Натуральный йогурт единственный из всей кисломолочной продукции способствует поддержанию полезной миклофлоры кишечника, не раздражая ее и не вызывая вздутия живота.

Этот продукт обязательно должен быть в рационе хотя бы потому, что он укрепляет иммунную систему и действует как профилактическое средство от кишечных болей и других неприятностей.

Источник