5 продуктов, которые спасут от хандры

Однако может ли это на самом деле вернуть вам бодрость духа? Оказывается, что да, правда, есть нужно «правильные» продукты. Эксперты подготовили для вас список еды, которая действительно способна улучшить ваше настроение в период апатии.

Бананы

Банан по праву заслужил звание самого позитивного фрукта. В его состав входят витамин В6 и серотонин, которые способны вызывать у человека чувство, похожее на эйфорию. Так что, если вы чувствуете прилив усталости и грустных чувств, побалуйте себя бананом, он вам точно поможет.

Шоколад

Шоколад, причем темный, — это единственная сладость, которая действительно поднимает настроение, тогда как сахар, напротив, только притягивает негативные эмоции. Все дело в какао-бобах, которые используют для приготовления шоколада. Они содержат в себе фенилэтиламин, который помогает организму вырабатывать эндорфины — гормоны счастья.

Цельные злаки

Гречневая, овсяная и пшенная каши — источник сложных углеводов, которые дают нашему телу много энергии. К тому же они богаты клетчаткой, магнием и триптофаном, которые участвуют в образовании серотонина — гормона, отвечающего за хорошее настроение.

Орехи

Орехи — это кладезь полезных веществ. Помимо прочего, они содержат омега-3 жирные кислоты, витамины группы В, селен и триптофан. Эти вещества способствуют активной и правильной работе нашего мозга, а также поднимают настроение.

Специи

Такие пряности, как кардамон, корица, мускатный орех, бадьян, гвоздика, обладают поистине головокружительным ароматом. Своим запахом они способны успокоить вашу нервную систему и вызвать у вас положительные эмоции. Их можно добавлять в любые напитки, выпечку или каши.

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