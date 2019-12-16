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Сезонная депрессия: как распознать и что делать?

16.12.2019 / 09:36
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Медицинское официальное название сезонной депрессии - сезонное аффективное расстройство (SAD).

Обычно люди ощущают ее как постепенное снижение эмоционального фона, ухудшение физического самочувствия и количества активного дня в осенне-зимний период. Как правило, они пугаются этого состояния и считают, что серьезно заболевают. Нередко неврологи выписывают им антидепрессанты и успокоительные препараты. Но это не приносит нужного результата, потому что на уровне организма мало что меняется.

Несмотря на то, что этот период действительно трудно пережить, и часто у людей снижается уровень эффективности на работе, активности в семье и в отношениях, справиться с сезонной депрессией более чем реально.

От обычной классической депрессии сезонное аффективное расстройство отличается меньшей продолжительностью и интенсивностью.

Болезнь или состояние?

Однако сезонная депрессия может протекать достаточно тяжело и долго. Если это так, стоит задуматься о том, не являются ли все имеющиеся симптомы признаком более серьезной болезни. Например действительного депрессивного расстройства.

Если мы говорим о депрессии как заболевании, то существуют определенные клинические характеристики, которые позволяют поставить этот диагноз:

— чувство грусти, пустоты или безнадежности;

— гневные вспышки, раздражительность или разочарование даже по мелким причинам;

— потеря интереса или удовольствия в большинстве или во всех обычных занятиях, таких как секс, хобби или спорт;

— нарушение сна, включая бессонницу или слишком много сна;

— усталость и нехватка энергии, даже небольшие задачи требуют дополнительных усилий;

— снижение аппетита и потеря веса;

— увеличение тяги к еде и увеличение веса;

— тревога, возбуждение или беспокойство;

— замедленное мышление, речь или движение тела;

— чувство бесполезности или вины, зацикливание на прошлых неудачах или самообвинении;

— проблемы мышления, концентрации, принятия решений и запоминания;

— частые или повторяющиеся мысли о смерти, мысли о самоубийстве, попытки самоубийства или самоубийство;

— резкая потеря или набор веса;

— боли в теле без медицинских причин.

Причем все эти симптомы имеют клиническое значение в том случае, если по десятибалльной шкале их можно оценить более чем на семь баллов, и они длятся более чем два-три месяца.

Кроме того, эти состояния должны существенно влиять на образ и ритм жизни человека, делая невозможными нормальную работу, отношения, существенно ухудшая физическое самочувствие.

Сезонная депрессия обычно имеет как минимум 4 из 6 симптомов:

— нарушенный сон;

— отсутствие аппетита или потеря веса;

— нарушение концентрации или чувство нерешительности;

— суицидальные мысли или мысли о смерти;

— физическая усталость;

— изоляция.

В случае с сезонным аффективным расстройством это длится в течение двух-трех месяцев и постепенно идет на спад. В отличие от классического депрессивного эпизода, который мы можем считать болезнью, сезонная депрессия не имеет такой четкой цикличности и обычно связана с дефицитом солнечного света и повышенной выработкой мелатонина.

Сезонные депрессии легче и быстрее поддаются коррекции и не требуют госпитализации, приема антидепрессантов и даже длительной психотерапии.

К тому же, сезонная депрессия обычно имеет среднюю интенсивность. Это значит, что человек может вести обычную жизнь, но она дается ему с большими усилиями и меньшим удовольствием, чем обычно. Ощутимо большими усилиями и ощутимо меньшим удовольствием.

Что происходит в организме

На этот счет существует две теории, каждая из которых находит свое подтверждение.

Первая теория гласит о том, что сезонная депрессия связана с уменьшением количества солнечного света. Дело в том, что солнечный свет, проникая через сетчатку глаза, вызывает изменения на уровне химического состава крови. Свет увеличивает выработку определенных гормонов, в том числе серотонина, который отвечает за поддержание нормального настроения и физической активности.

Вторая теория говорит, что в связи с тем же уменьшением количества солнечного дневного света в крови увеличивается уровень гормона мелатонина. Этот гормон отвечает за состояние сонливости, что мы и наблюдаем при сезонной депрессии. В этом случае у людей сильно нарушаются циркадные ритмы сна и бодрствования. Нам не удается полноценно отдыхать и восстанавливаться в ночное время, а в дневное время количество мелатонина не приходит в необходимую норму. По этой причине мы чувствуем постоянную усталость, сонливость и апатию.

Помимо очевидного, стоит отметить и вероятность обострения некоторых болезней в этот период. Например заболеваний щитовидной железы. Нарушения в работе щитовидной железы, в частности гипотиреоз, имеют абсолютно идентичные симптомы с депрессивным эпизодом.

Что можно сделать самому?

Поскольку сезонная депрессия — это скорее состояние, чем болезнь, каждый человек может попробовать справиться самостоятельно.

Спорт

Начните увеличивать приятные для вас физические нагрузки. Доказано, что час любых физических нагрузок на свежем воздухе и при дневном свете (важны оба условия) заменяют около трех часов занятий в помещении.

Более того, солнечный свет, пусть даже рассеянный, увеличивает количество серотонина в крови. Также кислород в необходимом количестве улучшает работы внутренних органов и головного мозга. Физическое самочувствие становится значительно лучше, а это само по себе помогает улучшить состояние эмоциональное.

Приятные текстуры

В осенне-зимний период наш организм становится более чувствительным к сенсорным ощущениям. Запахи, звуки, температура, тактильные ощущения — все это влияет на наше душевное состояние. Все эти милые картинки с пледами и какао имеют под собой основания.

Потому очень важно, чтобы кожа контактировала с теплыми и мягкими текстурами. Это работает на уровне телесной памяти, — наша кожа "помнит" ощущения младенца в контакте с кожей матери. И нервная система успокаивается. Очень интересный эффект. Так просто и так эффективно.

Курс витаминов

Помимо дефицита солнечного света, осень и зима чреваты авитаминозом. В самом большом дефиците у нас витамины А, B, D, E.

Именно их в правильном курсе и соотношении стоит принимать в период ухудшения состояния. Назначать правильный курс может ваш семейный врач. Это важно, так как некоторые витамины могут не сочетаться друг с другом.

Мультивитамины — дело бессмысленное, поскольку не учитывается индивидуальное соотношение различных витаминов и микроэлементов на ваш рос и вес. А частенько в одной таблетке вообще отсутствует половина указанных витаминов.

Стоит ли принимать антидепрессанты

Если вы заглянете в Интернет, в первых рядах рекомендаций будут стоять легкие антидепрессанты. Как специалист практикующий, я не рекомендую подключать их к лечению сезонного аффективного расстройства.

Начнем с того, что легких антидепрессантов не бывает. Это препараты с активным и ощутимым воздействием, и оно достигается не за счет растительных экстрактов или легкой дозы барбитуратов. Да, они подарят облегчение и энергию. Но также имеют массу побочных эффектов и часто вызывают привыкание. Кроме того, антидепрессанты нельзя пить "по потребности". Их пьют по схеме лечения. И отказываются от применения в течение длительного периода. В противном случае может быть достаточно сильный контраст с полученным эффектом.

Антидепрессанты действительно нужны, если речь идет о депрессии как заболевании. Но в случае с САР они не имеют достаточных оснований для применения.

Психотерапия

Разговорная психотерапия на период плохого эмоционального и физического самочувствия может помочь справиться с сезонной депрессией. Обычно это несколько консультаций, цель которых — помочь человеку нормализовать режим сна/бодрствования, научить заботиться о себе в состоянии без ресурса, помочь удерживаться в отношениях и обучить эффективным техникам самопомощи.

Также психотерапевт поможет диагностировать состояние и определить, сезонная это депрессия или настоящий депрессивный эпизод, требующий более серьезной работы.

Сезонная депрессия — это проблема, с которой сталкивается каждый третий. Да, это не заболевание, а скорее реакция организма на изменения в природе и падение иммунитета. Но, тем не менее, от этого не становится легче переживать такой период. Потому важно позаботиться о себе и не игнорировать свой дискомфорт.

Анастасия Сухорукова

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депрессия, сезонная депрессия, грусть, нарушение сна
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