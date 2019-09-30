Без мелочи, бумажек и летнего времени: что изменится для украинцев в октябре

Копейки и налоги

Уже с 1 октября монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть в Украине платежным средством. В Национальном банке отметили — с начала месяца их будут выводить из обращения.

"Также из обращения будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством. Однако те монеты, которые будут попадать в банки, возвращаться обратно в оборот не будут, и постепенно их будет все меньше", — добавили в пресс-службе.

В НБУ также отметили, что обменять монеты можно будет бесплатно в течение следующих трех лет. Кроме того, с 25 октября Нацбанк запустит в обиход купюру номиналом в 1000 грн. Их планируют напечатать 5 млн штук.

А вот в Государственной налоговой службе напомнили, что с 1 октября поменяются реквизиты для оплаты налогов. Связано это будет с переходом на IBAN (международный стандарт банковских счетов).

Фары и отдых

Патрульная полиция напоминает, что с 1 октября все автомобили за городом должны будут ездить с включенными фарами.

"Это требование является обязательным в любое время суток", — отмечают копы.

Действовать оно будет до 1 мая.

Стоит отметить, что в октябре украинцы будут отдыхать на один день больше. Кроме обычных выходных, дополнительным днем отдыха будет понедельник, 14 октября, — в этот день отмечается День защитника Украины и религиозный праздник Покрова. Правда, пока ни Офис президента, ни Кабинет министров не обнародовали программу торжественных мероприятий.

Льготы, бумага, НАТО

Первого числа стартует монетизация льгот на оплату коммунальных услуг. В Минсоцполитики отмечают — параллельно будут действовать две системы льгот в денежной форме (наличная и безналичная). Безналичные средства получат все льготники в автоматическом режиме, а чтобы получить "живые" деньги, нужно будет подать заявление в органы соцзащиты.

А вот премьер-министр Украины Алексей Гончарук обещает, что с октября Кабмин и органы власти полностью откажутся от бумажного документооборота.

"Мы планируем запретить использование и обмен между госорганами бумажек", — подчеркнул глава правительства.

Наконец, 31 октября в Украине состоится саммит стран-членов НАТО. В нем примет участие президент Владимир Зеленский.

Ликвидация летнего времени и бури

В ночь на 27 октября Украина вернется на свое поясное время, которое неформально называют "зимним". В последнее октябрьское воскресенье украинцам нужно будет в четыре утра перевести стрелки часов на один час назад. Чтобы страна не пропустила этот день, чиновники обещают сообщать о переводе ежедневно, начиная с 24 октября. При этом многие СМИ уже начали говорить, будто это последний перевод часов. Но на самом деле это неправильная трактовка традиционной формулировки Минэкономразвития, которая звучит как "отменяется летнее время".

Ждут нас в октябрене сколько магнитных бурь. Так, первого числа пройдет магнитная буря средней интенсивности. Врачи предупреждают, что в этот день метеозависимые украинцы могут страдать от головных болей и высокого давления. Следующую магнитную бурю метеорологи обещают 29 октября. А вот под конец месяца, 30 числа, стоит ждать самые мощные возмущения. Врачи предупреждают о возможных обострениях хронических болезней.

Отметим, прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками.

Илья Требор

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