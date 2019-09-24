"Формула Штайнмайера": что может помешать Зеленскому достичь мира на Донбассе

Именно после этой встречи, а также консультаций с участием западных лидеров на полях Генассамблеи ООН, станет известна дата встречи "нормандской четверки". На ней лидеры Украины, Франции, Германии и России могут наконец-то добиться реального прогресса в ситуации на Донбассе.

Тем временем, в Украине активнее всего обсуждается так называемая "формула Штайнмайера" – порядок реализации минских соглашений. Подробнее – в материале.

"Формула Штайнмайера" появилась в 2015 году. Она названа по имени тогдашнего главы МИД, а ныне федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, участвовавшего в мирных переговорах в нормандском формате. Она касалась порядка вступления в силу закона об особенностях местного самоуправления на Донбассе, он же "закон об особом статусе", в контексте проведения выборов в ОРДЛО.

В целом предложение главы немецкого МИД сводилось к тому, чтобы "особый статус" во временном режиме вступал в силу в день проведения выборов в ОРДЛО, а в случае, если наблюдатели ОБСЕ признают выборы соответствующими международным стандартам, то "особый статус" начнет действовать уже в постоянном режиме.

Ни одним документом "формулу Штайнмайера" участники переговоров не утвердили, даже ее точная формулировка отсутствовала, потому каждая сторона трактовала предложение немецкого министра в свою пользу. Вскоре о "формуле Штайнмайера", как и о других подобных "мирных планах", появлявшихся в 2015-16 годах, вроде "плана Мореля", просто забыли.

К ней вернулись лишь в последние недели. Президент Владимир Зеленский 12 сентября заявил, что на совещании представителей четырех стран "нормандского формата", состоявшемся в начале месяца, обсуждение "формулы Штайнмайера" стало одним из "самых сложных вопросов", который участники переговоров должны, тем не менее, обсуждать и дальше, в том числе и на уровне лидеров стран "нормандской четверки".

Уже 13 сентября последовало резонансное заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко, по словам которого, украинская власть хотела бы провести местные выборы одновременно на всей территории Украины, включая ОРДЛО. Пристайко сослался на то, что "формула Штайнмайера" была согласована еще Петром Порошенко, и уже новая украинская власть обязана ее выполнять.

Позже Пристайко разъяснил, что в пресловутой "формуле" ничего не говорится о выводе российских войск, и касается она лишь одного вопроса – закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Советник Зеленского Андрей Ермак в субботу, 21 сентбяря, заявил, что "формула Штайнмайера" – не закон, но она ляжет в основу законопроекта.

Заявления власти вызвали резкую критику со стороны оппозиции, в первую очередь, "Европейской солидарности", назвавшей ее "капканом", в который Кремль пытается заманить руководство страны. Главная претензия – Россия должна сначала вывести свои войска с ОРДЛО, а Киев должен взять украино-российскую границу под свой полный контроль, иначе ни о каких выборах на Донбассе не может быть и речи.

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор в комментарии РБК-Украина также подчеркнул, что главным условием проведения выборов является безопасность. "Российских войск там (в ОРДЛО,- ред.) быть не должно", - сказал американский дипломат.

В этом и состоит главный риск применения "формулы Штайнмайера" на практике – без вывода российских войск говорить о какой-либо честности и демократичности выборов невозможно. В нынешних реалиях ОРДЛО такой процесс голосования будет скорее напоминать так называемый "референдум" в Крыму 2014 года, такую параллель в разговоре с изданием провел и Уильям Тейлор.

В любом случае должны быть обеспечены и другие атрибуты избирательного процесса: свободная агитационная работа кандидатов, членов избиркомов и журналистов и т.д. Представители ОБСЕ, которые потом будут делать выводы о демократичности выборов, должны иметь свободу перемещения по всей территории ОРДЛО, тогда как сейчас боевики своевольно определяют, куда их пускать, а куда нет. А без установления контроля над всей украино-российской границей реализовать все эти условия будет невозможно.

В среду, 18 сентября Вадим Пристайко сообщил народным депутатам, что детали "формулы Штайнмайера" были согласованы дипломатическими советниками стран "нормандского формата" еще на встрече 2 сентября. Параллельно с этой новостью от Пристайко пришли сообщения из Минска, где проводила свое очередное заседание трехсторонняя контактная группа (ТКГ).

Российские СМИ начали активно распространять информацию, что украинская сторона в Минске отказалась письменно подписывать "формулу Штайнмайера", чем, по их версии, срывала и будущую встречу "нормандской четверки", и весь процесс мирного урегулирования. Фиксация "формулы Штайнмайера" на бумаге ранее была названа Россией одним из принципиальных условий для проведения встречи в "нормандском формате".

Как выяснилось, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выдвинул ряд принципиальных требований, выполнение которых необходимо для реализации "формулы Штайнмайера". Среди прочего, речь шла о полном прекращении огня по всей линии фронта и разведении войск, выведении с территории ОРДЛО российских вооруженных формирований, свободной работе наблюдателей ОБСЕ, обеспечении деятельности украинского Центризбиркома, политических партий и СМИ на ныне оккупированной территории, установлении контроля над всей украино-российской границей.

Примечательно, что все эти требования относительно проведения выборов в ОРДЛО, кроме контроля над границей, еще с 2015 года содержатся в том самом "законе об особом статусе" и являются условием его вступления в силу. В нем содержится нормы, которые согласно июльскому опросу Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, категорически не поддерживаются украинским обществом: создание в ОРДЛО "отрядов народной милиции", согласование с местные советами назначений прокуроров и судей, амнистия боевиков и т.д.

Сроки действия этого закона, принятого Верховной радой еще в сентябре 2014 года, но так и не заработавшего на практике, дважды продлевались украинским парламентом, что было требованием со стороны европейских партнеров Украины. В 2017 году это сопровождалось бурными протестами тогдашней оппозиции, в зал заседаний ВР даже принесли дымовую шашку.

Сейчас потенциальное введение "особого статуса" прописано на срок до 31 декабря 2019 года, следовательно, его опять предстоит продлевать. Пристайко заявил, что по этому поводу правительство уже ведет консультации с депутатами, что в разговоре с РБК-Украина подтвердил и глава комитета иностранных дел ВР Богдан Яременко.

Но ни министр, ни депутат пока не смогли назвать ни сроков, когда это решение может быть проголосовано Радой, ни возможных изменений в тексте самого закона. Пристайко лишь заверил, что о закреплении "особого статуса" в Конституции Украины, что является принципиальным требованием Кремля, речь не идет.

В интервью "Европейской правде" глава МИД уточнил, что Украина согласна на письменную формализацию "формулы Штайнмайера", что является условием российской стороны. Для того чтобы встреча в нормандском формате состоялась, потребуется также разведение войск еще на двух участках линии фронта, помимо Станицы Луганской.

Министр уточнил, что по факту согласовали не "формулу Штайнмайера", а "другую четкую формулировку", которая, впрочем, соответствует алгоритму: "временный особый статус" – "выборы в ОРДЛО" – "вывод ОБСЕ о демократичности выборов" – "особый статус на постоянной основе". И в любом случае, до встречи на уровне глав государств все формулировки должны быть согласованы на переговорах минской ТКГ.

Как пояснил собеседник в президентской команде, задача украинской власти на данный момент – показать всем, в первую очередь Западу, свою готовность к компромиссам для достижения мира на Донбассе. И не дать России повода сорвать встречу "нормандской четверки", обвинив в этом Украину. Кроме того, важно обозначить красные линии, за которые Киев в любом случае не перейдет. С этим, уверяет источник, во многом и связан информационный хаос последних недель.

Как бы ни было, реализация любых договоренностей и тем более проведение выборов на Донбассе вряд ли станет делом ближайшей перспективы, если, конечно, Украина не откажется от заявленных в Минске условий о выводе российских войск, передаче границы под контроль и т.д. Ведь на данный момент не выполняется даже главное условие любого дальнейшего прогресса – прекращение огня. Тогда как в дипломатических кругах "полное прекращение огня" трактуют как отсутствие любых боестолкновений по всей линии разграничения на протяжении минимум двух месяцев.

Другой источник в окружении Зеленского заверил РБК-Украина, что никаких конкретных договоренностей с РФ пока не достигнуто. "Обмен пленными - это эпизод, хоть и успешный. Речи о внесении изменений в Конституцию нет. Есть идея расширить децентрализацию, которая уже проведена по всей Украине, на оккупированные территории. Это проводится обычным законом", - сказал собеседник.

Безусловно, украинская власть рассчитывает на поддержку США в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Но уже в среду повышенное внимание мировых СМИ к будущей встрече Трампа с Зеленским будет не только и не столько из-за Донбасса. Зеленский, возможно, сам того не желая, может стать инструментом борьбы следующей президентской кампании в США. Дело в том, что представители Демократической партии ранее начали расследование относительно возможных попыток Трампа оказать давление на украинскую власть в контексте грядущих выборов.

Речь идет о потенциальном сопернике Трампа, демократе Джо Байдене, и связях его сына Хантера с Украиной и, в частности, с компанией экс-министра экологии Николая Злочевского Burisma, в которой сын американского политика входил в совет директоров.

Как сообщило накануне издание The Washington Post, один из сотрудников американской разведки написал жалобу относительно некоего обещания, которое Трамп во время телефонного разговора якобы дал иностранному лидеру, предположительно, президенту Украины Зеленскому. 19 сентября в Палате представителей США прошли закрытые слушания по поводу этой истории, но спецслужбы не дали конкретных ответов.

Сам Трамп привычно все отрицает, обвиняя во всем "fake news". Лидер США завил, что у него был "рутинный" разговор с украинским президентом, во время которого не было сказано ничего "неправильного".

Милан Лелич

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