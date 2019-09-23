Большие очереди, но приветливые сотрудники: что говорят украинцы об административных услугах

По результатам опроса оказалось, что граждане в основном удовлетворены качеством административных услуг и позитивно оценивают работу непосредственно самих центров, которые предоставляют эти услуги. Эксперты рассказали, что изменилось в этой сфере, чем довольны украинцы, а что не мешало бы подтянуть.

Административные услуги в Украине

ЦПАУ – это центр предоставления административных услуг. Такие центры расположены по всей Украине и дают доступ к десяткам различных услуг. Так, именно здесь оформляют паспорта и меняют в них фотографии, дают различные справки, меняют фамилии, ставят на учет недвижимость, регистрируют новорожденных и дают удостоверения родителям многодетных семей. Во время децентрализации местные ЦПАУ получили еще больше полномочий, а список административных услуг все время увеличивается. Посмотреть на количество центров в Украине можно на официальном сайте, где указаны точные адреса, время работы и количество услуг.

Сейчас большинство услуг переводят в онлайн. Ранее мы уже рассказывали, какие услуги вскоре станут доступны для украинцев в интернете.

Центра политико-правовых реформ (ЦППР) недавно презентовал результаты исследования, посвященные работе и качеству предоставления услуг ЦПАУ. Эксперты рассказали, что реформа административных услуг – одна из наиболее системных и последовательных в Украине, ведь ее первая концепция была разработана еще в 2006 г.

"Первый ЦПАУ создали в 2008 г. в Виннице. В 2012 г. был принят закон "Об административных услугах", и с той поры центры начали обязательно создавать в городах областного значения и при районных государственных администрациях", –­ отметил заместитель главы правления ЦППР Виктор Тимощук на пресс-конференции, посвященной результатам исследований.

Онлайн услуги до сих пор не стали распространенными в стране

Опрос провели среди посетителей ЦПАУ в 30 крупнейших городах Украины (кроме временно оккупированных территорий), в частности: Виннице, Луцке, Днепре, Житомире, Ужгороде, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Николаеве, Одессе, Полтаве, Ровно, Харькове, Херсоне, Чернигове, Киеве и др.

Согласно данным опроса, большинство респондентов обращалось в центры с целью получить конкретную услугу –­ ­78,5%, для получения информации и консультации центры посещали 21,5% украинцев. Стоит отметить, чтодля получения государственной услуги в среднем гражданам достаточно было одного или двух визитов –­ 55% и 32% соответственно.

Что касается онлайн-услуг, то здесь показатели не слишком впечатляющие. Оказалось, что только 5% респондентов воспользовались услугами в режиме онлайн. Директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина отметила, что "государство в смартфоне" необходимо внедрять и дальше, но в первую очередь нужно расширять круг пользователей услуг.

"Все же только 5% населения уже пользовались административными услугами онлайн. Это, конечно, нужно расширять. Но при этом не нужно забывать, что, согласно нашему последнему опросу, интернетом вообще пользуется в Украине 70% населения, 30% –­ интернетом не пользуется. Причем очень часто эти 30% – именно те люди, которые больше всего нуждаются в административных услугах", –­ рассказала Бекешкина.

Если говорить об общей удовлетворенности работой ЦПАУ, то здесь наблюдается положительная динамика. Если в 2015 г. позитивно работу таких органов оценивало 82% респондентов, а негативно –­ 5%, то сейчас эти цифры изменились:­ положительно оценивают работу центров 90,9%, а отрицательно –­ только 2%.

Также вырос уровень удовлетворенности граждан компетентностью работников ЦПАУ. В 2015 г. уровнем компетентности сотрудников ЦПАУ были довольны 91%, недовольны – 9%, а в 2019 году – 95% и 5% соответственно.

Стоит отметить, что абсолютно во всех городах респонденты, которые обращались за услугами в ЦПАУ, оценили работу центра позитивно. Но наибольшее количество позитивных оценок получили центры в Виннице (84%), Ивано-Франковске (76%), Киеве (76%), Луцке (76%) и Ровно (75%).

Опрошенные чаще всего сталкивались с двумя видами административных услуг: получением загранпаспорта или внутреннего паспорта нового образца и оформлением субсидий, различных видов государственной помощи и других социальных выплат.

Важно и то, что вырос уровень удовлетворенности посетителей удобством помещений для людей с инвалидностью. Если в 2015 г. только 68% посетителей ЦПАУ отмечали их удобство в этом смысле, то в 2019 г. этот показатель вырос­ уже до 87,5%.

Украинцы часто сами инициируют дачу взятки

Тем не менее не обошлось и без проблем. Одна из них – коррупция. По данным опроса, 9% людей, которые обращались в центры за услугами, сталкивались с необходимостью давать взятки, а еще 20% респондентов отказались отвечать на этот вопрос.

"То, что фиксируем мы, социологи, – очень часто взятки даются инициативно. Когда мы спрашивали, почему люди дают взятки, например, 25% считают, что это уже норма нашей жизни. Поэтому с этим явлением надо бороться, но надо еще бороться в мозгах наших людей", – подчеркнула Бекешкина.

32,1% респондентов ответили, что люди дают взятки, "потому что так людям проще и легче решить их проблемы", а 19,7% называют причиной то, что "от них требуют взятки".

Помимо взяток, люди, которые приходят в ЦПАУ за услугами, сталкиваются и с другими проблемами. Основные жалобы касаются больших очередей (20%), слишком долгой продолжительности дела и отсутствия объяснений, какие именно документы были нужны (из-за чего приходится ходить несколько раз). Однако основная проблема – большие очереди – упоминается все же реже, чем раньше. В предыдущих опросах доля жалоб составляла 42%, а сейчас всего 20%.

В целом же можно сделать однозначный вывод: за последние годы работа центров значительно улучшилась, что можно заметить в отражении настроений украинцев.

Анастасия Ищенко

Источник