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Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествах

21.08.2019 / 09:23
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествах
Власти хотят заставить украинцев отчитываться о своих доходах и расходах и обещают им амнистию капиталов в обмен на снижение налогов.

Власти хотят заставить украинцев отчитываться о своих доходах и расходах и обещают им амнистию капиталов в обмен на снижение налогов. Цель — наполнить госбюджет и заставить теневые деньги работать на экономику страны. Эксперты говорят, что идея не нова и опасаются протестов предпринимателей, которые за десятки лет привыкли занижать свои доходы.

В законопроекте предусмотрено два этапа: с 2020 г. декларирование теневых капиталов и расходов станет обязательным для бизнеса, а с 2022 г. — для всех. Предпринимателей освободят от ответственности за скрытые капиталы, но обяжут уплатить с них 5% налогов с суммы, превышающей задекларированные ранее доходы. Также придется показать наличие капитала, выведенного за границу в неденежных формах (акции, недвижимость), но с него надо будет уплатить 9% налога.

Одновременно подадут законопроект о присоединении Украины к международной системе BEPS, что предполагает обмен налоговой информацией между странами, поэтому скрыть активы за рубежом не получится. Есть и "плюшки": например, посемейное декларирование доходов, то есть если в семье есть льготники, нетрудоспособные, дети — налогов надо уплатить меньше, ведь облагаемый доход будет делиться на всех домочадцев. При продаже квартиры налог возьмут не со всей вырученной суммы, а только с разницы между стоимостью покупки и продажи, также обещают вернуть налог с сумм, потраченных на покупку путевок на отдых в Украине.

Экономисты говорят, что на сегодня все капиталы, по происхождению которых не открыты уголовные дела, являются легальными, поэтому речь может идти только о деньгах, заработанных после вступления в силу нового закона.

"В законодательстве нет нормы о незаконном обогащении для физлиц, никто не обязан доказывать легальность происхождения своего имущества, — напомнил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Даже если такую норму введут, то по Конституции Украины закон обратной силы не имеет".

А по словам экономиста Александра Охрименко, налоговую амнистию пытались внедрить в 2015 г., а если ее введут с 2020 г., то в первую очередь пострадают предприниматели-упрощенцы, ведь им придется ежегодно подавать декларацию о всех доходах и расходах.

"Сейчас они в большинстве показывают в декларациях копеечные доходы и не отчитываются о тратах. Поэтому могут быть протесты", — уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что, по словам президента Владимира Зеленского, власти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу. При этом он добавил, что настаивает на проведении налоговой амнистии.

В свою очередь президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев рассказал в интервью "Сегодня" о планах команды Зеленского внести на рассмотрение в Верховную Раду новый законопроект о налоговой амнистии, или так называемой нулевой декларации.

Ранее данный вопрос поднимали премьер-министр Владимир Гройсман и Петр Порошенко в должности президента страны.

Александр Панченко

Источник

налоги, декларации
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