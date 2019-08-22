24 августа "евробляхи" станут вне закона: что будет с нерастаможенными автомобилями

С 24 августа вступает в силу изменение в Таможенном кодексе, по которому нерастаможенные и не вывезенные вовремя транзитные машины будут изъяты, а их владельцы оштрафованы на сумму до 170 тыс. грн. В то же время президентский законопроект обещает "евробляхерам" очередную отсрочку — до 1 января 2020 года. Но принимать его некому, так как новый парламент еще не работает. Эксперты выяснили, как могут развиваться события.

Реалии

До сих пор точно неизвестно, сколько осталось нерастаможенных "евроблях". По разным данным, их эксплуатируется от 7 до 30 тыс., остальные либо вывезены, либо разобраны на запчасти, так как с 24 августа за разборку в Украине такой машины владельца тоже оштрафуют на 170 тыс. грн, что, как правило, в разы превышает ее стоимость. Представители общественной организации "Автоевросила", защищающей интересы таких автовладельцев, утверждают, что "евроблях" у нас не менее 700 тыс.

По словам экспертов авторынка, сложилась парадоксальная ситуация: юридически закон надо выполнять, но по факту этого может и не быть, пока Рада не рассмотрит законопроект президента. Выявлять и останавливать такие машины на дороге — прерогатива патрульной полиции (ПП), которая с 24 августа сможет к тому же получать информацию от Гостаможслужбы о нерастаможенных автомобилях. Но, как сообщили нам в ПП, решение о конкретных действиях будет принято после совещания в Мининфраструктуры (МИУ), которое назначено на утро 21 августа. На него приглашены силовики, таможенники, представители "Автоевросилы".

Глава "Автоевросилы" Олег Ярошевич через соцсети уже пригласил всех заинтересованных приехать со своими автомобилями на мирную акцию протеста к зданию министерства. Ее цель — не только отсрочить штрафы, но и в перспективе добиться снижения ставок акциза за растаможку, что раньше не удавалось. В МИУ комментариев пока не дают.

Прогнозы экспертов

Руководитель главного сервис-центра МВД, будущий нардеп Владислав Криклий, которого прочат на должность главы транспортного комитета ВР, заявил, что не считает целесообразным продление моратория на штрафы.

"Все, кто планировал перерегистрировать свой транспорт, уже это сделали. Я так понимаю, остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов", — сказал Криклий.

Эксперты авторынка настаивают, что закон надо выполнять, иначе будет создан опасный прецедент.

"Если разрешить и дальше безнаказанно ездить "евробляхерам", то завтра начнут требовать поблажек нелегальные копатели янтаря, послезавтра — контрабандисты, мол, чем мы хуже", — говорит автоэксперт Олег Назаренко.

Другой автоэксперт, Алексей Мкртчян, рассказал нам, что к нему обращаются евробляхеры за помощью в поиске директоров фиктивных фирм-"владельцев", дабы снять авто с учета за рубежом и поставить на учет в Украине, но найти таких уже нереально.

"Думаю, что большинство водителей "евроблях" поставят машину на прикол на две-три недели до прояснения ситуации. Если депутаты закон примут, "евробляхеры" получат отсрочку до конца года. Если нет — полиция начнет работать с ними по-настоящему", — прогнозирует Мкртчян.

Он также не исключает, что "евробляхеров", которые рискнут ездить после 23 августа, полицейские станут отпускать за мзду.

Александр Панченко

Источник