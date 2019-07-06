Экс-губернатор Днепропетровщины зачищает интернет от материалов о своем воровстве

Уволенный несколько дней назад руководитель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко активно зачищает в интернете информацию о своих махинациях на посту. Судя по тому, сколько тысяч долларов экс-губернатор вкинул в зачистку информпространства только за последние сутки, должность эта была весьма прибыльной. Но давайте обо всем по порядку.

У бывшего главы Администрации президента Порошенко, предпринимателя Бориса Ложкина есть некий родственник по фамилии Резниченко. Благодаря своим связям с бывшим эшелоном этот гражданин в свое время был назначен губернатором Днепропетровской области, откуда Владимир Зеленский уволил его на днях.

Сразу после увольнения на сайте Обладминистрации было опубликовано расследование деятельности губернатора Резниченко.

В материале описывалось, как руководитель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко и его внештатный советник Юрий Голик, которые вместе работали в медиа-холдинге Бориса Ложкина, а затем у Сергея Курченко, обеспечили близкие им компании тендерными заказами на три года вперед.

И проделали дыру в бюджете области почти на четверть миллиарда гривен.

За время губернаторства Резниченко капиталовложения в инфраструктурные проекты составили рекордные 30 млрд грн. Для чего в областном бюджете были добровольно-принудительно консолидированы деньги городов и объединенных территориальных громад. Львиную долю тендерных заказов ОГА освоили фирмы, связанные с двумя гражданами Украины, Израиля и США одновременно — братьями Владимиром и Леонидом Дубинским, находящимися в розыске Интерпола за участие в жилищной афере в Калифорнии. Эти же фирмы фигурируют в уголовном производстве №120180400000000232 о присвоении должностными лицами средств бюджетных организаций, а так же в более, чем сотне дел из области уголовного судопроизводства. В бизнес-сообществе Днепра бытует мнение, что Дубинские — это и есть Резниченко и Голик. В день увольнения губернатора, которого команда позиционировала как «самого успешного в Украине», остаток средств областного бюджета составил всего лишь 29,9 млн грн. При этом кредиторская задолженность по защищенным статьям — 37,6 млн грн. К концу года «бюджетная дыра» в Днепропетровской области может достигнуть 239,5 млн грн.

Вот тут-то и началось самое интересное. То ли господин Резниченко договорился с президентом, чтобы его «не мочили», то ли надавил на кого в обладминистрации, но статью с сайта убрали. А потом экс-губернатор принялся делать и генеральную зачистку в Сети. Так, за деньги были сняты материалы, в частности, с таких крупных и дорогих ресурсов, как «Зеркало недели» и «Украинские новости» (скришноты сохраненных в гугле страниц с размещенным материалом прилагаются). По ссылкам же за «Зеркало» и «Украинские новости» теперь открывается ошибка 404. Каждый, кто хоть как-то связан с медийным бизнесом, скажет, что снятия в интернете стоят значительно дороже, чем постановка «джинсы» - то бишь материалов, восхваляющих тех или иных фигурантов без плашки «реклама».

На сайте «Деловая столица» пошли еще более интересным путем. По ссылке, в самом названии которой без труда читается название снятого материала, теперь стоит совершенно другой. Так сайт пытается перестраховаться от публикации кэшей гугла. Жаль только, что название материала по ссылке не поменять, а значит все равно не спрятаться.

На следующий день разоблачение друга Ложкина под названием «Пирамида Резниченко: что оставил после себя на Днепропетровщине родственник Ложкина» напечатало влиятельное издание «Дело». И – о чудо! – его тоже сняли. При этом остались новости со ссылкой на этот материал на других ресурсах, очевидно отказавшихся от денег продажного губернатора. Например, на УНИАН и Главком.

Остается только предполагать, сколько украл господин Резниченко, чтобы с легкостью зачищать сеть от правдивых материалов по своей деятельности на посту губернатора. Разумеется, подобные материалы сильно подрывают авторитет Петра Порошенко прямо накануне самого ответственного момента – парламентских выборов. Ведь так выходит, что он пригрел на груди коррупционера и вора. Поэтому, дабы избежать гнева шефа, Резниченко только и остается, что чистить сеть от материалов о своем воровстве.

Василий Остапчук, СпецКорр