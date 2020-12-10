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Кабмин согласовал назначение главой Днепропетровской обладминистрации ее экс-главы Резниченко

10.12.2020 / 15:54
Кабинет министров Украины согласовал назначение Валентина Резниченко главой Днепропетровской областной государственной администрации и увольнение с этой должности Александра Бондаренко.

Кабинет министров Украины согласовал назначение Валентина Резниченко главой Днепропетровской областной государственной администрации и увольнение с этой должности Александра Бондаренко.

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства 9 декабря.

Резниченко был главой Днепропетровской ОГА с марта 2015 по июнь 2019 года, а ранее - главой Запорожской ОГА.

Также правительство согласовало увольнение действующего главы ОГА Александра Бондаренко.

Бондаренко был назначен главой Днепропетровской облгосадминистрации 14 сентября 2019 года.

Источник

Резниченко, Днепропетровская ОГА
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