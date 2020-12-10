Ресторанам в новогоднюю ночь разрешили работать дольше

Об этом сообщил Степанов на заседании правительства 9 декабря

Прямая речь: "В новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до 01.00".

По его словам, Минздрав также рекомендует продолжить работу ресторанов во время адаптивного карантина до 23.00, а не до 22.00.

Напомним: с 8 по 25 января в Украине будет действовать жесткий локдаун, однако транспорт будет работать. Ограничат работу заведений общественного питания, спортивных залов.

Адаптивный карантин будет действовать до 28 февраля.

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