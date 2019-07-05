Пирамида Резниченко: родственник Ложкина оставил после себя на Днепропетровщине грандиозную тендерную схему

В день увольнения главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко остаток средств областного бюджета составил мизерные 13,4 млн грн. Кредиторская задолженность по защищенным статьям -37,6 млн грн. К концу года ожидается “бюджетная дыра” 239,5 млн грн. Из 30 млрд, вложенных в инфраструктурные проекты, и свыше 100 млрд грн доходов подрядчиков, львиную долю освоили структуры, близкие к губернатору и его советнику. Не обошлось и без лиц, находящихся в розыске Интерпола...

Теперь уже экс-руководитель ДОГА Валентин Резниченко никак не прокомментировал свою отставку. За него, как обычно, говорил и писал в Facebook Юрий Голик — бывший внештатный советник. В первый день отставки шефа он объявил флешмоб - “200 объектов, построенных нами”.

Губернатор Резниченко, действительно, много строил (потому что это выгодно). Капиталовложения, по словам того же Голика, достигли 30 млрд грн. -- абсолютный рекорд за все годы независимости Украины.

При этом наблюдалась явная нескладуха в остальных цифрах. Так, Голик в своем выступлении перед слушателями в Украинском Институте Будущего утверждал, что бюджет развития Днепропетровской области за 4 года вырос с 622 млн грн до 8,4 млрд грн — т.е. почти в 20 раз.

Губернатор опровергал своего советника: по его словам, доходная часть бюджета области на 2019 год - 18,4 млрд грн, а на развитие запланировано всего 3,5 млрд грн.

25 июня Голик заявляет, что “16 тыс предпринимателей из Днепропетровской области работают в системе ProZorro; за 4 года они заработали, более 130 млрд грн.

Спустя неделю, пишет на Facebook: за 4 года более 15 тысяч предпринимателей из Днепропетровской области заработали с помощью ProZorro 120 млрд грн. А где еще тысяча предпринимателей и 10 млрд грн? Усушка-утруска?

Резниченко еще более скромен в оценках. По его версии, предприниматели Днепропетровщины в системе электронных госзакупок ProZorro заработали не более 60 млрд грн.

Фавориты тендеров в розыске Интерпола

Так и не установив точно, сколько получили от ДОГА “частники” - 60 млрд грн, 120 млрд грн или 130 млрд грн, перейдем к вопросу: кто эти счастливчики? Почти все “тендерные фавориты” перечислены в уголовном деле №120180400000000232 о присвоении должностными лицами средств бюджетных организаций:

ООО «Стройинвест Инжиниринг»

ООО «Группа« Капитал Строй»

ООО «Алиас-Компани»

ООО «Строймакс-Компани»

ООО «Мистокомбуд»

ООО «Укр-Реммонтаж»

ООО «АВС БИЛД Сервис»

ООО «Коммунальщик»

ООО «Днипроспецлифтсервис».

Фирмы из этого списка «Строймакс-Компани» и «Мистокомбуд» строили за 73,5 млн грн детские сады-”евростандарт” в Обуховке и Подгородном, которые торжественно открыли в конце октября 2018 года и срочно закрыли через 4 месяца, когда талый снег протек через некачественную крышу и дети чуть не сгорели от замыкания проводки (в Обуховке).

А «Будинвест Инжиниринг» умудрилась капитально отремонтировали около 8 км проселочной дороги Малозахарино-Богатое-Солнечное за 61,2 млн грн. Почему так дорого? Ну, если битум покупать двое дороже, чем в соседней Луганской области, то не удивительно.

Следующий заказ и вовсе потянул на 109,94 млн грн. За короткий срок фирма получила от обладминистрации полмиллиарда гривен только на дороги. Не считая остального строительства, услуг по обслуживанию внутридомовых сетей тепло-, водоснабжения и уборке придомовых территорий в населенных пунктах Днепропетровской области.

При этом, по данным реестра судебных решений, на 25 февраля 2019 года, «Мистокомбуд» фигурировала в 105 делах из области уголовного судопроизводства, а «Будмакс-Компани» - в 127. Уже находясь в стадии ликвидации после скандала с детскими садиками, ООО «Мистокомбуд» выиграла тендер на сумму 135,8 млн грн на восстановление гидрологического режима рек и защиты от подтоплений.

Плохая репутация компаний, судя по всему, не смущала губернатора области. Да, что там репутация фирм. Посмотрите, кто их реальные собственники! Согласно фабуле дела №120180400000000232, которое Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области мусолит уже больше года, “посторонних” участников тендеровумышленно отвергали, чтобы отдать подряды перечисленным выше компаниям, связанным с двумя гражданами Украины, Израиля и США одновременно - братьями Владимиром и Леонидом Дубинским.

Они вернулись в Украину из США, спасаясь от дела № JCP4618 в Верховном суде штата Калифорния (жилищная аферы а-ля “Элита центр”) и, находясь в розыске Интерпола, стали лучшими друзьями ДОГА. Закамуфлировали своих фирмы: например, ООО «Будинвест Инжиниринг» переоформили с гражданина США Аркадия Леонида Масарского (брокер из Калифорнии, где промышляли Дубинские) на директора Дмитрия Литнаровича. И стали выигрывать тендеры один за другим.

Даже лояльные к бывшему губернатору СМИ сетовали, что “несмотря на стремление к реформаторству и новому подходу к работе, ДнепрОГА так и не смогла избавиться от привычки «протягивать» фирмы депутатов, чиновников и их детей”. Они вернулись в Украину из США, спасаясь от дела № JCP4618 в Верховном суде штата Калифорния (жилищная аферы а-ля “Элита центр”) и, находясь в розыске Интерпола, стали лучшими друзьями ДОГА. Закамуфлировали своих фирмы: например, ООО «Будинвест Инжиниринг» переоформили с гражданина США Аркадия Леонида Масарского (брокер из Калифорнии, где промышляли Дубинские) на директора Дмитрия Литнаровича. И стали выигрывать тендеры один за другим.

Какие тем дети чиновников! Все гораздо проще: вся бизнес-тусовка Днепра в курсе, что Дубинские — это и есть Резниченко и Голик. Говорят, в последний месяц их правления “своим” отправили 70-80% бюджетних денег.

Принудительный бюджетный схематоз

Помимо школ, детсадов, медучреждений и других социальных объектов за баснословные деньги, “команда созидателей” из ДОГА построила и отремонтировала 500 дорог местного значения, трассу «Днепр-Запорожье» и приступила к трассе до Киева, которую обещает закончить в следующие четыре года.

Ключевое слово в рассказах Резниченко и Голика о своих инфраструктурных достижениях — это “начали”. Сейчас начали, а закончить рассчитывают через несколько лет. Очень хитрая модель. Тендеры проведены таким образом, что работы закуплены на 3,5 года вперед. Фактично создана финансовая пирамида за откаты, о которых много пишут “народные корреспонденты”. Хочешь, чтобы с тобой рассчитались за оказанные услуги либо выполненные работы – плати откат. Размер отката известен всей области – это от 10 до 40 % от суммы товара, работ либо услуг”.

При этом, дороги местного значения должны ремонтироваться местными властями. Как заметил в одном из интервью Голик: “есть дороги внутри населенных пунктов, за которые отвечает совет этих городов. Грубо говоря, мэр Никополя отвечает за дороги Никополя”.

Но Юрий Голик разработал и внедрил собственную новаторскую схему изъятия денег с территорий. Воспользовавшись нормой Бюджетного кодекса, о том, что облгосадминистрация может выступать заказчиком капитального ремонта дорог в населенных пунктах и между селами, ОГА ежедневно очень точно определяла имеющийся в бюджете ОТГ городов и районов финансовый ресурс. После этого силовым путем мэров городов и председателей ОТГ принуждали передавать эти деньги со своих счетов в областной бюджет.

На протяжении нескольких лет органы местного самоуправления Днепропетровской области не имели возможности самостоятельно проводить тендеры и определять подрядчиков для проектов. Образовалась финансовая пирамида, в рамках которой бюджет развития в 3-4 раза превышал годовой бюджет области.

Зачем нужна была такая пирамида, спросите вы?

1. Чтобы обмануть депутатов при голосовании за бюджет, что на их округах будут строиться объекты инфраструктуры.

2. Чтобы обмануть глав отг и мэров, что у них будут строиться объекты и под это «поднять» их деньги в областной бюджет.

3. Чтобы обеспечить свою компанию на три года вперёд выигранными тендерами через абсолютно регулируемую процедуру Прозорро

4. И наконец, чтобы сформировать дефицит реальных денег и платить остальным подрядчикам только за откат.

Выпустил деньги - сразу получаешь откат. Нет отката- нет денег . Все равно таких объектов в разы больше, чем денег

Отдельной темой для ОГА стали автомобильные проекты государственного значения. Их сумели освоить через Киев и администрацию Президента Петра Порошенко. Валентин Резниченко однажды назвал имя своего покровителя - замглавы Виталий Ковальчук. Благодаря связи с ним, губернатор не сильно церемонился с общегосударственными бюджетными ресурсами, перетягивая на свой облавтодор одеяло масштабных дорожных работ.

Несколько вопросов к экс-компаньону Курченко

Тут надо объяснить, кто такие Резниченко и Голик и как они появились в Днепропетровской ОГА. Валентин Резниченко с 1996 года работал топ-менеджером медиа-империи УМХ Бориса Ложкина — как тот признался, его дальнего родственника. Луганчанин Юрий Голик был его заместителем.

В расследовании ГПУ о продаже оффшорной фирмой Бориса Ложкина Integrity International Holdings Ltd своего медиахолдинга УМХ оффшорке Сергея Курченко Trejoli Business Ltd, Резниченко фигурирует как совладелец Integrity. Вместе с ним акционерами радиостанций в разное время были Геннадий Боголюбов, Григорий Суркис и Петр Порошенко.

Резниченко работал в УМХ до мая 2014 -го, став на время компаньоном Курченко. А это, напоминим, самое ожесточенное время оккупации Крым аи Донбасса. Затем Ложкин повел его по госдолжностям: генеральный директор государственного центра радиочастот, губернатор Запорожской области и, наконец, глава Днепропетровской ОГА (надо было сдвинуть Игоря Коломойского).

26 мая 2015 года Валентин Резниченко вошел в свой новый кабинет, а уже 1 апреля в соседнем кабинете первого зама поселился Юрий Голик -- советник на общественных началах. Человек без статуса, который четыре года решал все ключевые вопросы в области, выступал вместо губернатора и передвигался на авто Toyota Land Cruiser 2017 года выпуска, зарегистрированном на некого Константина Мешалкина. После выезда Голика, в его кабинете нашли следы аппаратуры для аудио-видео фиксации и устройства глушения мобильной связи: подручные средства для ведения переговоров о тендерах.

Кстати, Валентин Резниченко, тоже “спалился” на автомобилях. Став губернатором, он к своим Range Rover 2014-го и Range Rover Sport 2007 года выпуска (один из них угоняли в 2016 году, но быстро нашли после чего сотрудничество с находящимися в розыске Интерпола братьям Дубинскими пошло еще активнее, - автор ) добавил Mersedes S350, на номерах... Hyundai Accent, с владельцем по имени Петр Калуга. Кстати, один из джипов записан на человека по имени Юрий Якимец.

Кроме автомобилей, он приобрел на старте губернаторства в 2015 году ценных бумаг ООО КУА "Финансовый актив" на 857 млн грн и ПАО “Аква Диджитал” на 6,5 млн грн. Возможно, в такой форме Курченко рассчитался с уже действующим губернатором за оффшор Ложкина, где тот выступал соучредителем?

Во всяком случае, происхождения этих покупок наш герой никогда не объяснял. И никто у него спрашивать не пытался — ни ГПУ, ни СБУ. А поинтересоваться бы надо. Вопросов, вообще, накопилось много.

1) Что связывает бывшего губернатора с экс-регионалкой Татьяной Бахтеевой и сыновьями “главного хирурга донецких сепаратистов” Эмиля Фисталя? Почему именно у них Днепропетровская ОГА закупила в прошлом году лекарств и расходных материалов на 50 млн грн.? Причем, выявилось это время очередного скандала вокруг отсутствия лекарств в медучреждениях области.

2) Куда делись бюджетные деньги на самый большой флагшток в Украине в центре Днепра? Если на него “скидывались” своими личными средствами члены команды Резниченко, как заявляет Голик, то, во-первых, откуда у него деньги — он же нигде официально не работал последние четыре года, а во-вторых, куда делись 22 446 880 грн, заложенные в областной бюджет? Этот вопрос уже задан правоохранителям. И это далеко не все, о чем хотелось бы спросить у “самого успешного губернатора Украины”.

Автор: Дмитрий Власов, Антикор