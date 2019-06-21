Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

И вот совсем скоро, уже с 1 июля в силу вступят очередные новшества. Эксперты рассказали, что изменится, сколько нужно будет платить за ввоз товаров из-за границы, а сколько посылок удастся провезти бесплатно.

Что изменилось с января 2019 г.

Рада приняла изменения в Налоговый кодекс еще в конце 2017 г., тогда же их подписал президент Украины Петр Порошенко. А в 2018 году новые изменения в Налоговый кодекс понизили лимиты на посылки. Согласно этим новшествам, с 1 января до 30 июня 2019 года посылки из-за рубежа стоимостью от 150 евро облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). Это был так называемый переходной период, ведь уже с июля для украинцев лимит на беспошлинный ввоз товаров снизится до 100 евро на одно физлицо.

Напомним, что все вышеупомянутые новшества не коснулись ввоза товаров в ручном режиме. По новым нормам, его сумма не может превышать 500 евро (в аэропортах 1000 евро), а вес – 50 кг. Это будет действовать для тех, кто отсутствовал в стране больше суток и въезжает в Украину не чаще одного раза в течение 72 часов. При более частом пересечении границы без налогов можно ввезти товаров только на 50 евро.

Здесь же речь идет о товарах в международных почтовых и экспресс-отправлениях, суммарная фактурная стоимость которых превышает 150 евро для одного получателя.

В правительстве также предлагали ввести ограничение на количество посылок – не более трех посылок в месяц на человека. Но из-за серьезного резонанса и недовольства населения такое ограничение убрали и сейчас украинцы могут получать неограниченное количество посылок, только, при этом, оплачивать налоги, если стоимость одной превышает 150 евро.

Что изменится с июля

Как мы уже писали, сейчас действует переходной период, который закончится 30 июня 2019 г. И уже с июля украинцы будут получать посылки по новым правилам. Начиная со второго полугодия украинцам придется уплачивать НДС на посылки стоимостью от 100 евро.

При расчете стоимости посылки будут применять официальный курс, установленный НБУ на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств. К тому же, согласно новым нормам, операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики признаются налоговыми агентами, которые будут заниматься начислением и уплатой обязательств по НДС для таких посылок.

За посылку, стоимость которой превышает 100 евро, придется заплатить НДС в 20% и 10% пошлины с суммы, превышающей лимит. Еще для определенной группы товаров нужно будет оплатить акциз, но только на ту сумму, которая превышает установленный лимит.

Стоит отметить, что налог платится не со всей суммы, а только с разницы, которая выше установленных 100 евро. Например, если вы закажете на зарубежном сайте MP3-плеер стоимостью в 160 евро, то НДС нужно будет заплатить только с этих 60 евро – 12 евро, ну, и еще плюс 10% пошлины – 6 евро.

Такая инициатива принадлежит правительству, а в самом Министерстве финансов отмечают, что такие правила обусловлены международными обязательствами, т.к. еще в 2006 г. Украина присоединилась к Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, где и прописаны вышеупомянутые ограничения. Также закон был призван уменьшить количество теневого импорта.

"Лицом, ответственным за уплату в бюджет налога, начисленного при ввозе товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, является оператор почтовой связи, экспресс-перевозчик, если таможенное оформление товаров осуществляется таким оператором почтовой связи, экспресс-перевозчиком", – говорится в поправках к Налоговому кодексу.

В том случае, если почтовая служба не сможет вовремя рассчитаться по налоговым платежам, в качестве наказания ее посылки не будут приниматься таможенными органами, их будут возвращать отправителю.

Много ли посылок получают украинцы

Действительно, покупки товаров за границей – очень распространенная в Украине практика; у многих на этом завязан весь бизнес, люди покупают импортные товары подешевле, а здесь продают с серьезными наценками. По данным исследования GfK, в структуре онлайн-покупателей в 2018 году около 43% заказывали товары из других стран. За последние пять лет число таких покупателей выросло почти в два раза. В среднем, на одного украинца в год приходится 12-13 зарубежных посылок. Правда, средняя стоимость таких покупок не превышает и 50 евро, и составляет всего 1290 грн.

Из числа респондентов, которые покупали что-либо на зарубежных сайтах в 2018 г., 94% делали это для личного пользования, а 15% – для дальнейшей перепродажи.

К слову, лимиты на беспошлинный ввоз и пересылку зарубежных товаров действуют и в ряде других стран. Например, в Бельгии, Чехии, Италии, Финляндии, Германии, Греции таможенные лимиты составляют 22 евро, в Дании – около 10 евро, а в Болгарии – 15 евро. А во Франции и Канаде за все посылки нужно платить налоги.

Анастасия Ищенко

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