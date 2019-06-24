Любовь Дениса Москаля к зелени: партия, деньги и стройки в лесах

Когда речь заходит о власти, неизменно возникает ассоциация с большими деньгами для получения этой самой власти. Верно и обратное. Особенно для украинских народных избранников, которые клянутся в своих благих намерениях, всеми правдами и неправдами прокладывая себе путь на политический Олимп. Разница здесь лишь в масштабах аппетитов. Кто-то довольствуется малым, но выжимая по максимуму, а иные, к примеру, депутат Денис Москаль, всегда ставят перед собой только большие цели. Которые, разумеется, оправдывают средства. Будь то продвижение по политическим ступенькам (читай – головам) или бизнес-подходы для оправдания вырубки леса с целью очередного строительства.

С чего начинается путь самураянародного избранника

Коренной киевлянин, будущий член комиссии Киеврады по вопросам экологической политики Денис Москаль начал инвестировать в себя, успешно закончив сначала Тернопольскую Государственную медицинскую академию имени Горбачевского в 1998 году. Потом год (1999-2000) побыл на должности врача-интерна в кардиологическом отделении тернопольской областной больницы. Очевидно понял, что ошибся в выборе пути и решил двигаться в другом направлении.

Окончив в 2004 году Тернопольскую академию народного хозяйства, Москаль еще во время учебы начал подрабатывать. И не охранником или вахтером, а генеральным директором ООО «ТРО «ТВ-Тонис», где проработал до 2010 года. Но в этот же период нашего героя опять стали одолевать смутные сомнения по поводу полученного образования и в 2012 году он выпускается из стен Одесской юридической академии с дипломом по специальности «правоведение».

С этого, можно сказать, и начинается активное практическое применение знаний, полученных в последней альма матер.

Еще в 2008 году Москаль стал депутатом Киевского горсовета 6 созыва по партийным спискам фракции БЮТ. И вот уже Денис Денисович не сидит на обочине политических баталий, а вступает в активную борьбу за место под солнцем, точнее – во власти.

Политическое пиратство или своевременное предательство?

2010-й стал для Москаля не только годом смены хозяина Банковой, но и первым испытанием на готовность идти к цели по головам и добиваться своего любым доступным способом. Попав в столичный горсовет, наш герой решил отплатить БЮТ, с подачи которой он там оказался. Стали учащаться рейдерские захваты всевозможных предприятий, которые могли приглянуться какому-нибудь чиновнику или депутату, не утратившему бизнес-жилку. Москаль решил примерить эту схему на политическую составляющую и 31августа таким же рейдерским наскоком захватил в Киевсовете… фракцию БЮТ. Действующая председатель этой фракции Татьяна Мелихова была, мягко говоря, обескуражена тем, что ее так стремительно свергли и заявила о подкупе Москалем 18 из 32 бютовцев, которые якобы за какие-то пряники синхронно проголосовали за Москаля как за нового главу фракции. И вообще, подписей по этому вопросу не собирали, на голосование не ставили. Да что там Мелихова – сама Тимошенко оказалась в шоковом состоянии и сообщила всем своюстандартнуюверсию: Москаль на этот счет получал указаниянепосредственно из Администрации президента Януковича.Мол, вот как работает демократия, полюбуйтесь.

Тем не менее, тогдашний скандально известный секретарь Киевсовета Олесь Довгий признал в Москале нового главу БЮТ. Но основательница фракции имени себя любимой решила продолжать драку и обжаловала все это рейдерское безобразие в судебном порядке.В результате Москаль выпустил добычу из рук в ноябре того же года и создал свое детищепод названием «Республика Киев» - фракцию в Киевсовете, состоящую из поддержавших его бютовцев.В общем, «вовремя предать – это не предать, это – предвидеть».

В 2012 году Москаль предпринял попытку втиснуться со своей партией в парламент 7 созыва и снова потерпел неудачу. Настойчивость молодого и предприимчивого Дениса Денисовича заставила его двумя годами позднее повторить попытку баллотироваться в Верховную Раду 8 созыва уже от «Блока Петра Порошенко» (по мажоритарке). Когда и этот номер не прошел, в 2015 году опять-таки по мажоритарке Москаль прошел в парламент от… «Батькивщины». Видимо, смена названия фракции Тимошенко предполагала и отпущение грехов. Даже после рейдерства Москаля с БЮТ.

К слову, «Республика Киев» вместе с провластной «Партией регионов» и мэрским «Блоком Черновецкого» дружно принимала участие в незаконных заседаниях Киевсовета в 2013 году уже по истечению конституционного срока действия этого органа.

Войдя во вкус, в 2011 году Денис Москаль становится главой уже не фракции, а целой «Партии зеленых». Сделав ее, по сути, своей карманной партией, наш герой попробовал провести ее в Киевсовет. Но жители столицы не прониклись энтузиазмом и «зеленые» пролетели, как фанера над Парижем.

И еще небольшая ремарка. В 2014 году, избираясь от БПП, Москалю зачем-то понадобилось скрыть от Центризбиркома свою партийную принадлежность. Это выражалось, в частности, в данных на сайте ЦИК, где кандидат в народные депутаты Д.Д.Москаль указывался как беспартиный выдвиженец БПП. При этом на сайте его «Партии зеленых» продолжала оставаться актуальной информация о его руководстве партией. К тому же для представления членов участковых комиссий требовались доверенности, а они были подписаны Москалем как председателем ПЗУ.

Стоит отметить, что в плане своего материального состояния за все это время борец за экологию Москаль также преуспел. Полистав декларацию об активах и доходах Дениса Денисовича за 2015 год, его можно смело называть столичным Рокфеллером. Из недвижимости – три квартиры (одна из которых площадью порядка 200 кв. м.), три участка земли, шесть объектов коммерческой и нежилой недвижимости. Еще три участка, три дома и две квартиры принадлежат жене Москаля. Семья предприимчивого депутата Киевгорсовета владеет четырьмя машинами: Форд Мустанг, Лексус и два джипа Рейнж Ровер.

Две стороны одного чиновника: общественный деятель и варварский застройщик

Ну да Бог с ними, с этими политическими вихрями. Имея уже какое-никакое влияние на жизнь столицы, Денис Москаль с головой погрузился в облагораживание Киева. Во всяком случае, в своем понимании.

В одном из интервью он упомянул о 4,5 га на территории Святошинского района, принадлежащих Главному управлению разведки Украины. Было известно, что на зеленую зону этого участка ГУР давно положило глаз и намеревалось выстроить там несколько жилых многоэтажек. «Партия зеленых» во главе с Москалем воспротивились этому и вроде как отвоевали елочки с березками.

Но были и менее приглядные эпизоды с участием нашего героя.

Еще в 2003 году ТОВ «Каштанове місто» под руководством Дениса Москаля получило разрешение Киевосвета на строительство офисно-жилого центра возле центрального Ботанического сада Киева. А именно – между домами Никольско-Ботаническая, 31 и Льва Толстого, 27. На первый взгляд, ну что тут такого? Ну появится еще одно новое здание, освежит лицо европейской столицы. Однако дело в том, что на участке, отпущенном под застройку, невозможно было разместить даже убогую избушку, а добрую половину пространства между упомянутыми домами занимал отель общества «Знание» с крохотным внутренним двориком, также попавшим под раздачу.

Естественно, «Знание» никак не устраивала эта стройка, поэтому контора Москаля уступила, но спустя три года запустили схему захвата отеля,чтобы таким образом решить вопрос со строительством и заодно добавить себе площадь, сровняв отель с землей. Дальше все происходило по всем правилам (точнее – без таковых) рейдерства. Неизвестно, что посулили директору отеля, но он втихаря передал имущество «Знания» в фонд ТОВ «Готельні інновації», специально созданное для данной схемы, не имея никаких правовых оснований распоряжаться имуществом отеля, принадлежащим ТОВ «Знание». Со стороны ТОВ «Каштанове місто» и Москаля был наспех создан «законный» вид из притянутых за уши решений Львовского, Харьковского, Одесского и Киевского судов. Вот где пригодилось третье высшее юридическое Дениса Денисовича.В результате война за землю возле Ботсада растянулась на годы.

Летом 2013 года постановлением Высшего хозяйственного суда обязал ТОВ «Каштанове місто» вернуть Киевгорсовету участок площадью 15,97 гектаров на озере Синее, что на проспекте Правды в Подольском районе столицы. Причиной возврата земли в суде назвали невыполнение «Каштановим містом» обязательств по договору, а именно – строительство культурно-рекреационного комплекса в трехлетний срок.

Ранее, в 2007 году, сроком на 25 лет и стоимостью аренды 10,05 млн грн этот участок был передан вышеупомянутому ТОВ «Каштанове місто», то есть Денису Москалю. Отсюда чуть подробнее.

Оказалось, что у скандального ТОВ есть два владельца – компания из дружественного нам Кипра «Намбел Холдингс Лтд» и девелоперская компания «Базис», имеющие 99,9% и 0,1% своих интересов соответственно. Причем у ТОВ «Базис» также есть два владельца. Это кипрская компания (снова Кипр!) «Элакол Девелопментс Лтд» и Владислава Молчанова, баллотировавшаяся в 2006 году в Киевсовет от «зеленых».

Кроме того, киприоты также назывались совладельцами ТОВ «Столичная перспектива», ТОВ «Столица» и ТОВ «Инструмент Инвест».

Когда в ноябре 2012 года в Главном управлении земельными ресурсами на основании письма из прокуратуры решили поинтересоваться, как идут дела по возведению комплекса, то были безмерно удивлены увиденному. Ничто не указывало на то, что стройка ведется стахановскими темпами. Более того, металлические сооружения, бытовки не использовались, частично участок был огорожен парканом. Однако на присутствие здесь жизни указывало немалое количество бытового мусора.

Почему не было начато строительство, было ли получено разрешение и прочие документы, включая наличие проектной документации, да и вообще хоть какие-то признаки начала стройки – все это осталось тайной, покрытой мраком.

Среди прочих «градостроительных подвигов» конторы Москаля – незаконное отчуждение в период 2010-2013 годов участка земли общей площадью порядка 1 тысячи гектаров, принадлежавшего агрокомбинату «Пуща Водица». Для ТОВ «Каштанове місто» это дело стало уголовным с последующими обысками в офисе в начале 2017 года.

«Столица» и другие приключения депутата

Строительный бизнес в Украине – это непроходимые джунгли, особенно, когда речь идет о дерибане земли ушлыми депутатами, испытывающих вечную нехватку денег в связи со своими постоянно растущими аппетитами. И джунгли эти выглядят чаще всего как куча строительных компаний, фирм и фирмочек с массой владельцев, от обилия которых рябит в глазах, а концов не найдет даже Шерлок Холмс с его дедуктивным методом.

Из открытых источников стало известно, что вышеупомянутое ТОВ «Каштанове місто» зарегистрировано по адресу Подвысоцкого, 6-В, оф.64. По этому же адресу прописана фирма «Ре-Альве», имеющая отношение к Денису Москалю, согласно реестрам. Правда, у него самого эту информацию опровергают словесно, утверждая, что Москаль продал компанию и более ею не владеет. Еще одно стройконторой по тому же адресу числится «Инвест-будсистем». Руководителем этой компании (а также «Спар-инвест» и «Риэлт-Буд», имеющих одинаковые телефоны) является Лев Ионичев, ранее связанный с ТОВ «Каштанове місто».

Внимательный читатель напомнит заголовок, спросив: а что за компания «Столица»? Дело в том, что эта компания также зарегистрирована по адресу Подвысоцкого, 6-В, оф.64. Свою долю в уставном капитале «Столицы» имела компания «Ре-Альве». Эта информация имеется в свободном доступе из аудиторских выписок.

Одним из более громких строительных скандалов стало возведение высотки в историческом центре Киева на улице Гончара 55б с возложением известного органа на строительные нормы (8 метров от соседнего здания вместо положенных 25) и меры безопасности. Здание должно стать соседом Института геологических наук НАН. В Киевгорсовете сообщили, что знать ничего не знают о том, кто застройщик, и развели руками. Но в реестре Государственной архитектурно-строительной инспекции есть кое-что на эту тему. Следите за руками, точнее – за ходом мысли.

Весной 2015 года в базу ГАСИ было внесено изменение касательно разрешения на стройкубизнес-центра по указанному адресу. Поначалу это было ООО «Столичные будтехнологии», а потом – «Монолит будсервис». У последней годом ранее ГАСИ отобрала лицензию. Но самое интересное – обе конторы тесно связаны с москалевским «Каштановым містом».

Несмотря на вопрос с лицензией, «Монолит» фигурирует в качестве генподрядчика в проекте «Варшавский микрорайон», девелопером которого является мощнейший холдинг «Столица Груп», а застройщиком – вышеупомянутое ООО «Инвест-будсистем».

Адрес регистрации «Столицы Груп» - Хмельницкого, 12а. Помимо прочих здесь же «проживает» общественная организация «Фонд Дениса Москаля». Вуаля!

Так стали видны уши реальных участников варварской застройки во главе с «серым кардиналом» Москалем. Лес компаний с левыми телефонами вряд ли говорит о порядочности и благих намерениях Дениса Денисовича, который, как показывает практика, готов на все ради личной наживы.

Защитник зеленых зон путем их вырубки?

Денис Москаль в ряде интервью рассказывал о своих успехах по отвоевыванию у варваров-застройщиков зеленых зон, лесов и прочего. А как это выглядело на практике?

В 2012 году возглавляемая Москалем «Партия зеленых» через суд добилась сокращения площадей Заплавного и Обуховского заказников в Киевской области. После чего «освобожденную» землю поделили и вырубили на ней до единого дерева.

Будучи членом экологической комиссии при Киевсовете, на ее заседании в минувшем году он был единственным противником введения моратория на вырубку в киевском лесу. Документальное подтверждение можно найти в интернете в протоколе заседания.

Невероятно, но факт: именно в период вхождения Дениса Москаля в состав экологической комиссии Киевского городского совета в период с 2013 по 2014 годы лесопарковые хозяйства столицы были подвергнуты наиболее масштабным вырубкам. К примеру, Дарницкое лесопарковое хозяйство получило разрешение вырубить 62 гектара, Святошинское ЛПХ «полысело» на 55 гектаров, а в Конча-Заспе избавились от деревьев на площади 34 гектара.

Суровая реальность в Украине наглядно показывает, что строительный бизнес попросту невозможен без политической «крыши». Если хочешь что-то получить, нужно чем-то пожертвовать. И неважно, что это может быть не очень законно или даже запрещено или ставит под угрозу экологическую обстановку. Когда речь идет об астрономических суммах, очевидно наш герой руководствуется старой поговоркой: лес рубят – щепки летят.

Все описанное выше – лишь часть темных делишек Дениса Москаля. Так что, как говорится, следите за рекламой, не переключайтесь и продолжение не заставит долго ждать.

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