Войти | Зарегистрироваться
10:36

четверг,
20 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Публикации Страна Общество

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

20.06.2019 / 09:32
Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина
Украинцы, проживающие в многоквартирных домах, получили возможность взыскать с управителя дома деньги за неоказанные или некачественные коммунальные услуги.

Кабмин своим постановлением №482 от 5 июня уравнял управдомов в обязанностях с другими поставщиками комуслуг — тепла, воды, электроэнергии, газа, уборщиками мусора. Эксперты говорят, что добиться справедливости можно, но, если речь идет о крупных суммах, придется идти в суд.

Что приняли

Напомним, по закону о реформе в сфере ЖКУ, управителем может быть физлицо, имеющее на это лицензию, либо, что на сегодня намного более распространено — управляющая компания (бывший жэк). В обязанности управителя входит: надлежащее содержание дома и придомовой территории (уборка в подъездах и возле домов, уход за зелеными насаждениями), покупка электроэнергии для освещения мест общего пользования и работы лифтов, текущий ремонт (крыши, двери, окна и т. д.). Этот документ дополнил постановление №1145, принятое 27.12.2018 г. и касающееся поставщиков других видов услуг. Теперь недовольные жильцы могут взыскать свои кровные не только за теплую, а не горячую воду из крана и холод зимой в квартирах, но и за грязные подъезды и протекающую крышу. Но зато управитель имеет право оставить себе сэкономленные средства, если затраты на его услуги окажутся меньше, чем оплата по тарифам (удалось купить дешевле лампочки в подъезды или из-за дождей не тратить воду на полив газонов).

Механизм

Как видно из нового постановления, для перерасчета оплаты управителю жильцам надо поступать так же, как и для требования перерасчета за другие виды услуг. Прежде всего, необходимо составить акт-претензию установленной формы (утвержден постановлением №1145), которую подписывают управитель и потребитель (жилец). Например, в акте могут зафиксировать, что в подъезде неделю не работает лифт, поэтому оплата за его пользование должна быть уменьшена. В случае, когда управитель не пришел на проверку либо отказывается подписывать акт-претензию, его могут подписать не менее чем двое жильцов и передать под роспись управителю. Если претензия жильцов будет удовлетворена, деньги за невыполненные услуги им не вернут на руки, а зачтут в счет оплаты счетов на содержание придомовой территории в будущем месяце. Отказ в удовлетворении претензии можно оспорить в суде.

Мнение экспертов

Специалисты в сфере жилкомхозяйства одобряют постановление, но говорят, что на практике реализовать то, что в нем написано, будет непросто.

"Управителя обязали предъявить жалобщикам документы о выполнении управителем работы: наряды, табели рабочего времени, зарплатные ведомости, акты о списании материалов и т. д., как доказательство, что работа выполнена, — говорит эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук. — Но, как говорится, бумага все стерпит. Считаю, что жильцы погрязнут в бюрократической переписке и махнут рукой на свои требования по перерасчету, особенно если сумма небольшая. Отношения с управителем будут испорчены, а добиться серьезной компенсации вряд ли получится без суда".

А вот юрист Владимир Столитний считает, что если акт-претензия оформлен правильно, то до суда дело может и не дойти:

"Законом установлено, что даже при отказе со стороны управителя признать претензию ее документирование жильцами имеет юридическую силу. То есть суд обязан на основании акта-претензии удовлетворить иск о перерасчете оплаты за услугу. Другое дело, что эта норма действует всего полгода и нет серьезной судебной практики, чтобы понять, как поступают судьи в таких ситуациях. Сложнее будет добиться исполнения решения суда, особенно если речь идет о крупных суммах. Например, все жильцы дома (50—60 истцов) потребовали пересчета оплаты за придомовую территорию, это может быть 10 тыс. грн и более. Но если жильцы организуются, то со временем управители станут выполнять свою работу так, чтобы на них не подали в суд".

С 10 июня считают пеню за комуслуги

С 10 июня укранцам начали начислять пеню за долги по комуслугам, которые образовались после 1 мая. То есть те, кто до сих пор не оплатил счета за апрель, будут вынуждены заплатить по ним больше. Напомним, за каждый день просрочки взимается штраф в размере 0,01% суммы долга, или 3,6% за год, что более чем вдвое ниже годовой инфляции. В дальнейшем пеню будут насчитывать, начиная с 20-го числа следующего за отчетным месяца. То есть по счетам за май начнет "капать" штраф с 21 июня. При этом поставщик сам будет определять размер пени, а если государство не выплатило субсидию, которая положена, пеню не начислят. По подсчетам экономиста Александра Охрименко, при долге в 2000 грн за месяц набежит всего 6 грн. пени, за год — почти 73 грн. Но если не платить по 2000 грн ежемесячно целый год, то в итоге пеня составит уже 470 грн при сумме основного долга 24 тыс. грн. Интересно, что пеню не одобрил... министр соцполитики Андрей Рева, заявивший:

"Я понимаю, насколько неприятно людям, что им будут начислять какую-то пеню. Посмотрим, как этот механизм будет действовать".

Александр Панченко

Источник 

штраф, пеня, ЖКХ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 июня
19 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.