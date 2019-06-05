Цены на дизтопливо и автогаз могут взлететь: чего ждать автовладельцам в июне

Пока у операторов есть запасы, но если ничего не изменится, то дефицит не за горами. Примерно 80% нефтепродуктов от общего импорта приходится на Беларусь и Россию. Цены и наличие горючего на заправках напрямую зависят от стабильности поставок из этих стран.

У Украины есть несколько выходов: перейти на других поставщиков, возродить внутреннее производство нефтепродуктов и создавать резервы. Но при любых раскладах доплатить придется автовладельцам.

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Цены должны были упасть

В начале мае цены на горючее подскочили. Этому послужили две причины: угроза сокращения поставок из Белоруси и санкции России. Но этот скачок цен ничем не обоснован, считает Геннадий Рябцев, директор специальных программ НТЦ "Психея". Беларусь сразу дала гарантии насчет стопроцентных поставок.

"Оба повода трейдеры использовали, чтобы поднять цены. Подорожание стало достаточно существенным, хотя объективных оснований для этого не было. Даже те риски, которые появились, нейтрализовались через неделю после их появления", – говорит эксперт.

Цены на горючее должны были откатиться до показателей начала апреля. В том числе, и за счет удешевления нефти – котировки тогда упали примерно до 51 доллара за баррель. За этими котировками пошла стоимость нефтепродуктов на границе с Украиной. Гривня тоже не колебалась так существенно, чтобы влиять на стоимость горючего.

"Гривня-полторы, которые добавились на каждой марке нефтепродуктов, до сих пор остаются на всех заправках. Более того, начал дорожать сжиженный газ – причина в том, что трейдеры не могут создать нужный запас и ждут новостей из России", – добавляет Рябцев.

Что будет с ценами в июне

Тенденцию к подорожанию показывает автогаз. За последнюю неделю его цена поднялась на 17 копеек. Это реакция рынка на приостановку поставок из Казахстана, поясняет Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95". Россия запретила провозить по своей территории нефтепродукты в Украину. Спецразрешения получили только "Роснефть" и "Лукойл". Разрешения другим компаниям РФ не выдала, хотя свои заявки оставляли предприятия из Казахстана и Туркменистана.

"Поскольку сжиженный газ оказался в списке санкционных товаров Российской Федерации, то россияне не пропускают транзитные грузы из Казахстана в Украину. А доля Казахстана 15-20%, поэтому рынок насторожился и закупочные цены пошли вверх", – рассказал эксперт.

При этом предоставленные объемы по дизтопливу в четыре раза меньше, чем в среднем в этом году. По сжиженному газу – в два раза меньше.

"Сейчас сложно сказать, какими будут цены на сжиженный газ, но я уверен, что они будут расти", – отметил Куюн.

По дизтопливу ситуация спокойнее. Рынок пока никак не реагирует, потому что обеспечен достаточными запасами. Как санкции скажутся на дизтоплеве, будет понятно в июле-августе.

Эксперт нефтерынка Леонид Косьянчук менее оптимистичен. Дизтопливо уже во второй половине этого месяца может прибавить в цене гривню-полторы, считает он. А по сжиженному газу цену будет регулировать спрос. Но его стоимость не может превышать 55% от стоимости бензина – иначе его не будут покупать.

А вот цены на бензин не так зависят от России. Его Украина покупает в Литве, Польше, Беларуси и РФ. Поэтому операторам будет легче переориентироваться. По словам экспертов, цены на бензины в июне существенно измениться не должны.

Чего ждать от России

Санкции России – это сценарий, по которому выгоду получит "Роснефть", считает Рябцев. Заявления об ограничении квот, экспорта, об усложнении выдачи разрешений приведет к росту цен на горючее в Украине и "Роснефть" сможет захватить большую часть рынка и получать сверхприбыль.

О том, что такие риски есть, уже заявили в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). Ведомство направило обращение в Администрацию президента, Кабмин и Совет национальной безопасности и обороны. В АМКУ предлагают расширить собственное производство и переориентироваться на других поставщиков нефтепродуктов. Также Украине надо создать резервы бензинов, дизтоплива и автогаза.

Эти меры должны обеспечить стабильность цен на нефтепродуктов, считают в комитете.

"Возникает вопрос, за счет чего создавать резерв: бензин надо купить, на это надо найти деньги. Разговоры о создании страхового фонда идут лет 10. За это время появилась проблема – где создавать резерв, у государства не осталось нефтебаз. Частнику надо платить деньги и это все должно лечь в цену. Все это правильно, но никто из автовладельцев не захочет за платить за резерв", – говорит Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Дизтопливо и автогаз можно возить не из России. Украина уже ввозила сжиженный газ небольшими партиями из северной Африки. Но это тоже будет дороже, а платить придется потребителю. Однако такой способ сложнее в другом – из портов сложно оперативно вывозить нефтепродукты, для этого нужны серьезные логистические ресурсы.

Виталий Андроник

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