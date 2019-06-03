Мифы и легенды о возмещении НДС: чего ждать от новой власти?

Обновление власти вынуждает поверить в перемены к лучшему даже тех, кто за нее не голосовал. И отъявленные скептики в глубине души надеются, что ошибались в мрачных прогнозах и пришедшие на смену старым новые лица сумеют их приятно удивить. Президент Владимир Зеленский и его команда уже анонсировали ряд нововведений в налоговой сфере, среди которых диджитализация фискальных сборов, налоговая амнистия и ряд других реформ. При этом начинающим реформаторам придется столкнуться и с последствиями управления своих предшественников. Одна из наиболее болевых точек — система возмещения НДС экспортерам.

При правительстве незабвенного Николая Азарова она была «черной дырой» бюджета, через которую в открытый космос выдувались из казны миллиарды. Пришедшие на смену управленцы систему возмещения НДС якобы автоматизировали. Говорим «якобы» потому, что система оставила себе зазоры, оставляющие место для субъективизма и ручного управления. Говорить о полноценном автоматическом возмещении налога на добавленную стоимость экспортерам пока не приходится.

На словах, разумеется, проблем с возвратом НДС в Украине нет. Так, Государственная фискальная служба отрапортовала, что в январе-апреле 2019 года возместила плательщикам 57,2 млрд грн.

«По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 31,2%, или на 13,6 млрд грн. В январе-апреле 2018 года плательщикам было возмещено 43,6 млрд грн... В апреле 2019 года плательщикам было возвращено 11,8 млрд грн НДС», — сказано в сообщении.

По данным ГФС, сумма среднемесячного возмещения НДС в 2019 году достигла 14,3 млрд грн.

В ведомстве также напомнили, что в течение 2018 года сумма среднемесячного возмещения данного налога составила 11 млрд грн, и вновь подчеркнули — места для злоупотреблений не осталось, поскольку возмещение автоматизировано.

Об этом же недавно заявил генпрокурор Юрий Луценко. Накануне больших перестановок во власти он сказал, что сумел ликвидировать с помощью автоматизированных систем такие источники коррупции как возврат НДС по экспортным контрактам и лицензирование добычи полезных ископаемых.

К сожалению, как бы наши чиновники мягко не стелили на словах, спать оказывается привычно жестко.

Чтобы понять — не все так гладко с возмещением НДС экспортерам, достаточно погуглить услуги по оформлению этого возврата. Множество профильных компаний предлагают помощь в возврате налога фирмам, которые столкнулись с множественными камеральными проверками ГФСУ и необоснованными отказами в компенсации НДС. Сложная документация, постоянные изменения в подзаконных актах — это еще полбеды. Главные сложности состоят в судебном оспаривании необоснованных отказов в возмещении, а их и на текущий момент настолько много, что без работы не останется целая армия юристов, аудиторов и налоговых консультантов.

Один из членов команды Владимира Зеленского, отвечающий за налоговую политику, доктор юридических наук, профессор Данил Гетманцев в недавнем интервью заявил о том, что система электронного администрирования НДС работала бы достаточно неплохо, если бы не блокировка налоговых накладных.

Придираясь к каждой мелочи, выискивая несуществующие порой причины, используя малейшие двузначности в законах, налоговики блокируют возврат НДС.

Кроме того, одной из очень существенных проблем остаются старые долги по налогу, размер которых оценили в 4,7 млрд грн.

Европейская бизнес Ассоциацияпотребовала от Минфина в короткие сроки создать Временный реестр заявлений о возврате старых сумм НДС и опубликовать его у себя на сайте.

«В связи с отсутствием Временного реестра, финансы предприятий заблокированы, что лишает налогоплательщиков их оборотных средств (налогово-финансовых активов)», — отмечается в релизе.

В ЕБА подчеркнули, что его должны были создать еще до 1 февраля 2017 года, поскольку долги начинаются с 2016 года. Правительство при этом нарушает закон не публикуя реестр на официальном сайте. Юристы говорили об этом давно, но на этот раз это было подтверждено еще и официальным заключением парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

В бизнес ассоциации отметили, что при формировании госбюджета-2019 просили внести в смету расходы на выплату НДС-долгов, однако это так и не было сделано. Однако это не значит, что деньги вернуть невозможно.

«Комитет ВРУ отмечает, что сейчас есть все основания для осуществления возмещения по Временному реестру НДС. Поскольку, инвентаризация сумм задолженности уже проведена территориальными органами ГФС, действующие нормы налогового и бюджетного законодательства позволяют осуществить возмещение „старых сумм НДС“. Единственное, что осталось — официально опубликовать Временный реестр на сайте Минфина», — говорится в сообщении ЕБА.

В Ассоциации также озвучили ожидания от нового президента, среди которых и сложности с возмещением НДС.

«Мы ожидаем, что в дальнейшем будет восстановлено возмещение НДС во время экспорта сои и рапса, и в целом не допущены какие-либо задержки с возмещением НДС, как и решена проблема возмещения старых сумм, которые не попали во Временный реестр НДС; а также, что на украинский рынок будут беспрепятственно поступать инновационные СЗР», — сообщили в EBA.

Это те базовые проблемы, о которых в ЕВА говорят давно, но которые никуда не деваются из года в год. Ассоциация выразила надежду, что совместно с государством все же удастся найти пути их решения в обозримом будущем.

О сложностях с возвратом налога заявил и народный депутат, вице президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, председатель Совета предпринимателей при Кабинете министров, член президиума Аграрной партии, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко. По его словам, «у нас существует и дискриминация в вопросе возмещения экспортного НДС». «Одни компании получают его автоматически, другие должны доказать свое право на возмещение», — отметил он.

О своих ожиданиях к обновленной власти говорят и многие крупные компании, пострадавшие от субъективизма налоговиков и неповоротливости судебной системы. К примеру, группа ATLANTIC выпустила пресс-релиз, в котором выразила свои надежды, что новый руководитель ГНС Сергей Верланов погасит задолженость по возмещению НДС.

«Надеемся, что новая структура будет содействовать защите интересов законопослушных международных инвесторов. Надеемся, что Сергей Верланов сможет восстановить доверие к системе автоматического возврата НДС экспортерам, учитывая, что на должности заместителя министра финансов Украины он принимал активное участие в разработке и внедрении этой системы», — говорится в сообщении.

Международная группа ATLANTIC немало настрадалась от произвола налоговиков и говорит о том, что теперь вынуждена рассматривать сокращение количества рабочих мест на предприятии в Одессе вдвое. И единственная причина — действия одесских фискалов.

С августа 2017 года Одесская налоговая задолжала «Укратлантик» 51,2 млн грн, что сильно подорвало финансовую стабильной компании. 9 млн грн из этой суммы уже подтверждены в Одесском окружном админсуде, однако государство не возместило и их.

В компании говорят о том, что с августа 2017 года каждое возмещение НДС, поданное в Одесскую налоговую, сопровождалось налоговой инспекцией, которых в общей сложности было уже девять. Часть их «Укратлантик» обжаловал в суде. В общей сложности сейчас в судах тянутся 11 налоговых дел — и эти тяжбы выедают в компании немалые ресурсы, которых из-за недостатка оборотных средств и так немного.

Бизнес-омбудсмен этой конкретной компании ничем не помог, поскольку его рекомендации налоговики проигнорировали.

Совершенно очевидно, что группа ATLANTIC — лишь один из многих иностранных инвесторов, пострадавших от действий налоговиков. Власть может сколько угодно говорить о привлечении иностранных инвестиций, но пока в Украине не появятся четкие правила игры, одинаковые для всех участников рынка, крупные компании будут опасаться заводить сюда свои миллиарды.

«Еще в конце прошлого года Европейская Бизнес Ассоциация начала получать информацию насчет вопроса возмещения НДС. Ситуация сейчас не решена, но дело не является изолированных, что является тревожным сигналом для большинства экспортеров», — говорится в заявлении ЕБА.

«Компании сталкиваются с проблемой финансирования своих операций, включая выплату заработной платы работникам, некоторые убытки составляют десятки миллионов гривен», — заявила исполнительный директор Ассоциации Анна Деревянко.

При этом в ATLANTIC говорят и о положительных сигналах экспортерам. К примеру, о решении Верховного Суда, согласно которому любые незаконные действия (или бездеятельность) налоговых органов являются нарушением права плательщика налогов на возмещение НДС, а суд должен выбрать эффективный механизм защиты этого права — компенсация оспоренного НДС непосредственно из госбюджета является таким механизмом и гарантией защиты прав плательщика налогов.

«Мы надеемся, что это решение станет поворотным для решения судебных дел в сфере НДС, хотя существует риск, что решение будет интерпретировано ограниченно», — говорят в компании. К слову, за время работы группа ATLANTIC инвестировала в предприятие 400 млн грн, на заводе работает 225 человек, половина которых рискует остаться без работы из-за недружелюбия украинских налоговиков.

Таких компаний в Украине десятки. Многие опасаются говорить открыто о произволе фискальных служб, опасаясь дополнительных проверок и преследования. Остается надеяться, что новые лица в украинской власти все же обратят внимание на один из ключевых пунктов для формирования доверия зарубежных инвесторов и сумеют создать честные правила игры. В перспективе это сумеет разгрузить и украинские суды, буквально забитые тяжбами бизнеса с налоговиками.

«Капитал» направил представителям власти ряд запросов о перспективах настоящей, а не на словах автоматизации системы возмещения НДС экспортам, и надеется в ближайшее время поделиться ответами.

Дмитрий Товстенко, Капитал