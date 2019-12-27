Войти | Зарегистрироваться
11:24

суббота,
28 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Гончарук поручил за 2 недели закрыть все нелегальные АЗС

28.12.2019 / 10:54
Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще. Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего.

Дал доручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 решить эту проблему", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, уже демонтировали 46 незаконных АЗС, начали 18 уголовных производств. Также он добавил, что 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.

Напомним: сети автозаправочных станций ОККО и WOG 26 декабря снизили цены дизельного топлива и бензина еще на 50 копеек за литр.

Это второе снижение розничных цен крупными операторами после встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась 23 декабря.

На следующий день после встречи цены на АЗС снизились в пределах 0,5–1 грн/л.

Источник

горючее, АЗС, Гончарук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 декабря
27 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.