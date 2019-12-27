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С начала года госбюджет недополучил 56 миллиардов, в том числе – из-за укрепления гривни

28.12.2019 / 09:42
В январе-ноябре 2019 года государственный бюджет недополучил 56 миллиардов гривен запланированных доходов.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.

По данным Госказначейской службы, в бюджет поступило 899,7 млрд грн, тогда как планировали собрать 955,7 млрд грн.

В макроэкономическом обзоре и прогнозе Минфина за январь-ноябрь 2019 года говорится, что "укрепление гривни, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019 год, привели к более низким чем роспись доходам общего фонда государственного бюджета в январе-ноябре 2019 года".

В то же время в ведомстве заявили, что в ноябре ситуация несколько улучшилась - таможня, в частности, перевыполнила план поступлений на 300 млн гривен.

Напоминаем: в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства планируют пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы по курсу гривни к доллару.

Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/доллар, в 2021-м – 27,2 грн/доллар, в 2022-м – 27,5 грн/доллар по базовому сценарию.

По оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/доллар, 23,9 грн/доллар в 2021 году и 24,2 грн/доллар в 2022-м.

С начала года гривня укрепилась к доллару на 19% и возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару.

Источник 

Госбюджет, укрепление гривни
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