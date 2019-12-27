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"Нафтогаз" перечислил государству 13 миллиардов

28.12.2019 / 11:15
"Нафтогаз" 26 декабря перечислил государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд других налоговых платежей.

Об этом в Facebook сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

"Нафтогаз - не только крупнейшая компания, которая принадлежит нашей стране. Мы также социально ответственная компания, которая несет ответственность перед своим конечным владельцем, народом Украины.

С начала года группа Нафтогаз заплатила более 103,8 млрд грн налогов и дивидендов. Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривня пришла в казну через одну из компаний нашей группы", - написал он.

По его словам, компания перечислила 13 млрд грн государству сразу после принятия Кабмином решения о досрочных выплатах дивидендов за 2019 год.

"Всего за декабрь мы обеспечили поступление в госбюджет около 20 млрд гривен", - добавил Коболев.

Напомним: Кабмин как акционер "Нафтогаза" обязал компанию выплатить 8,5 миллиарда гривен дивидендов за 9 месяцев 2019 года в бюджет.

Источник 

дивиденды, Нафтогаз, налоговые платежи
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