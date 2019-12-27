Кабмин отменил ограничения по монетизации субсидий

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер Алексей Гончарук.

Он отметил, что ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.

Напоминаем: ранее Гончарук заявил, что правительство не планирует уменьшение размера субсидий в этом году.

Министерство социальной политики инициирует изменения в порядок предоставления льгот в денежной форме, чтобы дать возможность льготникам менять форму получения субсидий в любой период.

19 декабря президент Владимир Зеленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат".

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