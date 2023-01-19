Міністр оборони Канади: В Ірпені я побачила докази жахливих атак росії на Україну

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"В Ірпені я побачила докази жахливих атак росії на Україну. Будинки перетворилися на руїни. Згорілі автомобілі, що колись належали сім'ям, тепер лежать покрученими стосами. Ми бачили дірки в землі, де колись стояли будівлі. росія повинна відповісти - і відповість - за свої злочини", - йдеться у повідомленні.