Появились фотографии сборной Украины с открытия Олимпиады в Пекине

У Пекіні на центральній арені китайської столиці «Пташине гніздо» відбувається відкриття зимової Олімпіади. За задумом організаторів, феєрверки запустили на початку церемонії, у її фіналі, пише Главком.

Майже одразу після першого салюту на стадіоні з’явилася збірна України. Вона на Іграх-2022 буде представлена 45 спортсменами, але на параді, звісно, були далеко не всі. Адже змагання проходитимуть в трьох місцях.

Дивиться вихід України у яскравих фото.