Кім: російські загарбники протягом минулої доби завдавали ударів по місту Очаків

Ворог 9 січня обстріляв із РСЗВ місто Очаків у Миколаївській області.

Як пише Telegraf, про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Близько 14:44 у місті прогримів потужний вибух – окупанти влучили по будівлі місцевої лікарні, де вибило вікна та двері. Також під час обстрілу постраждали близько 40 будівель, серед яких багатоповерхові та приватні житлові будинки, транспортні засоби городян, підприємства та установи.

Вибухова хвиля була настільки потужною, що її відчули жителі обласного центру, розташованого приблизно за годину їзди від Очакова. У будинках тремтіли шафи, відчинялися двері, а також попадали телевізори та інші предмети побуту.

Миколаївська обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом обстрілу міста.