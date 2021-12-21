Киев засыпало снегом

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, від початку снігопаду в Києві випало 5,8 мм опадів, середня висота снігового покриву на ранок 21 грудня дорівнювала 11 см.

«Найбільше опадів 20 грудня випало у 1986 р. – 23 мм, а 21 грудня, 18,5 мм, у 1923 р. Рекордною висотою снігового покриву у ці два грудневі дні була у далекому 1930 р. – 44 см, а 20 грудня ще й у 1973 р.», - йдеться в повідомленні метеорологів.