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Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали фотографию для рождественской открытки с нарушением протокола

13.12.2021 / 19:11
Ежегодно члены королевской семьи делятся со своими многочисленными поклонниками и почитателями фото, которое становится основой для рождественской открытки. Именно его получат тысячи фанатов в ответ на свои письма.

Одними из первых порадовали новым снимком своей семьи Кейт Миддлтон и принц Уильям, передает TODAY.ua.

В официальном аккаунте в Инстаграм герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали фотографию в полном составе своей семьи – вместе с тремя детьми.

"Рады поделиться с вами новым портретом нашей семьи, который украсит рождественскую открытку в этом году", — говорится в публикации.

В кадре 39-летняя Кейт Миддлтон предстала в очаровательном, но довольно простом платье, оливкового цвета. Рядом с ней запечатлен принц Уильям, одетый в шорты и футболку под цвет наряда жены.

Однако все внимание приковано к тому, где лежат руки пары. Герцог положил ладонь на колено Кэтрин, а она в свою очередь на его колено – стоит отметить, что такой жест непозволителен членам королевской семьи (тем более что Уильям занимает второе место в очереди на трон), которым не рекомендуется проявлять знаки внимания на публике.

Между тем поклонники были рады увидеть подросших детей пары. 5-летняя принцесса Шарлотта выглядела отлично в клетчатом платье, а 8-летний принц Джордж и 3-летний принц Луи позировали в шортах и футболке.

принц Уильям, Кейт Миддлтон
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