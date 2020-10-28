Акции протеста из-за заявлений Макрона об исламе прошли в Турции

«В Стамбуле акция протеста состоялась возле станции метро Аксарай ... Ее участники осудили антиисламские заявления президента Франции Эммануэля Макрона», - пишет издание Haberler.

Участники акции, в частности, заявляли, что Макрон «использует заявления ксенофобского и расистского содержания для прикрытия своего политического кризиса».

Протесты также прошли в Болу, Самсуне, на севере Турции, в Кайсере, Нигде, Кырыккале - в центральной части страны, а также в Бурдуре на юго-западе, Ширнаке на юго-востоке и др.

Участники протестов выражали несогласие с политикой президента Франции и других европейских государств, которя, по их мнению, содержит признаки притеснений по религиозному признаку, в частности в отношении граждан, исповедующих ислам.

Как сообщалось, отношения между Анкарой и Парижем обострились, когда президент Эмманюэль Макрон высказался за необходимость сдерживания ислама во Франции после 16 октября, когда в пригороде Парижа был убит школьный учитель, который на уроке, посвященном свободе слова, показывал опубликованные изданием Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Тогда власть страны также заявила о готовности выслать 231 лицо, подозреваемое в экстремистских религиозных убеждениях.

Такие инициативы вызвали значительную критику в странах, где преобладающей религией является ислам, в частности в Турции.

24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал высказывания лидера Франции в отношении ислама, а 26 октября призвал не покупать французские товары.

Париж заявил, что отзывает из Турции посла для консультаций.

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