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Акции протеста из-за заявлений Макрона об исламе прошли в Турции

28.10.2020 / 08:58
В городах Турции прошли акции протеста против заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об исламе.Об этом сообщают турецкие СМИ.

«В Стамбуле акция протеста состоялась возле станции метро Аксарай ... Ее участники осудили антиисламские заявления президента Франции Эммануэля Макрона», - пишет издание Haberler.

Участники акции, в частности, заявляли, что Макрон «использует заявления ксенофобского и расистского содержания для прикрытия своего политического кризиса».

Протесты также прошли в Болу, Самсуне, на севере Турции, в Кайсере, Нигде, Кырыккале - в центральной части страны, а также в Бурдуре на юго-западе, Ширнаке на юго-востоке и др.

Участники протестов выражали несогласие с политикой президента Франции и других европейских государств, которя, по их мнению, содержит признаки притеснений по религиозному признаку, в частности в отношении граждан, исповедующих ислам.

Как сообщалось, отношения между Анкарой и Парижем обострились, когда президент Эмманюэль Макрон высказался за необходимость сдерживания ислама во Франции после 16 октября, когда в пригороде Парижа был убит школьный учитель, который на уроке, посвященном свободе слова, показывал опубликованные изданием Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Тогда власть страны также заявила о готовности выслать 231 лицо, подозреваемое в экстремистских религиозных убеждениях.

Такие инициативы вызвали значительную критику в странах, где преобладающей религией является ислам, в частности в Турции.

24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал высказывания лидера Франции в отношении ислама, а 26 октября призвал не покупать французские товары.

Париж заявил, что отзывает из Турции посла для консультаций.

Источник

акции протеста, Турция
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