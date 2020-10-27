Вандалы снова повредили музейные экспонаты в центре Берлина

Большую гранитную чашу расписали вульгарными и нецензурными надписями. Это первый подобный случай за почти 200 лет, чаша стоит на этом месте. Полиция подозревает несовершеннолетних хулиганов.

На позапрошлой неделе в трех музеях - Новом музее, Пергамский музей и Старой национальной галереи - кто-то намеренно разлил масляную жидкость более чем на 60 предметов искусства. Видимые пятна остались на египетских саркофагах, каменных скульптурах и картинах 19 века.

Источник