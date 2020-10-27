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Вандалы снова повредили музейные экспонаты в центре Берлина

27.10.2020 / 07:58
Через несколько дней после того, как неизвестные повредили более 60 объектов в 3 музеях Музейного острова в Берлине, акт вандализма произошел на улице, перед зданием Старого музея.

Большую гранитную чашу расписали вульгарными и нецензурными надписями. Это первый подобный случай за почти 200 лет, чаша стоит на этом месте. Полиция подозревает несовершеннолетних хулиганов.

На позапрошлой неделе в трех музеях - Новом музее, Пергамский музей и Старой национальной галереи - кто-то намеренно разлил масляную жидкость более чем на 60 предметов искусства. Видимые пятна остались на египетских саркофагах, каменных скульптурах и картинах 19 века.

Источник

вандализм, Берлин
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