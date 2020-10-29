СБУ заблокировала контрабанду текстиля на сотни миллионов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что руководство одного из металлургических заводов организовало сделку по искусственному созданию налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы. Вместе с тем должностные лица в налоговых системах противоправно меняли номенклатуру продукции, проводя так называемую «скрутку товара», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате металлургический завод «на бумаге» изготавливал текстильную продукцию, которую якобы реализовывал коммерческим структурам. На самом деле дельцы ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на известном одесском рынке, указывают в СБУ. По предварительным оценкам ущерб государства от этой схемы составляет почти 140 млн гривень.

Правоохранители провели следственные действия в трех регионах. В ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Досудебное следствие продолжается.

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