Войти | Зарегистрироваться
09:06

четверг,
29 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

СБУ заблокировала контрабанду текстиля на сотни миллионов

29.10.2020 / 06:06
Служба безопасности Украины вскрыла масштабную схему нелегального импорта в нашу страну текстильной продукции на сотни миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что руководство одного из металлургических заводов организовало сделку по искусственному созданию налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы. Вместе с тем должностные лица в налоговых системах противоправно меняли номенклатуру продукции, проводя так называемую «скрутку товара», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате металлургический завод «на бумаге» изготавливал текстильную продукцию, которую якобы реализовывал коммерческим структурам. На самом деле дельцы ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на известном одесском рынке, указывают в СБУ. По предварительным оценкам ущерб государства от этой схемы составляет почти 140 млн гривень.

Правоохранители провели следственные действия в трех регионах. В ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Досудебное следствие продолжается.

Источник

контрабанда, СБУ, текстиль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.