На Херсонщине открыли восстановленный музей-усадьбу Остапа Вишни

На церемонию открытия пришли местные жители, среди них были и те, кто лично общался с Остапом Вишней, военные, журналисты, представители власти, поклонники творчества писателя.

«Год назад я увидел в интернете страшные фотографии, почитал под ними подпись, что это усадьба великого украинского писателя Остапа Вишни. Честно говоря, даже сразу не поверил ... Позвонили мы местной власти - нам подтвердили, что усадьба в таком ужасном состоянии. Возникло чувство обиды, захотелось восстановить - это нам, строителям, под силу. Приехали мы сюда в июне, громада выделила землю, создал коммунальное предприятие, которое будет обслуживать музей, и мы принялись за работу. И уже 31 октября музей открываем. Мы сюда вложили душу », - сказал журналистам руководитель столичной строительной компании Сергей Одарыч.

Дом, в котором останавливался для отдыха писатель в Крынках и где был когда-то музей, не ремонтировался более двух десятилетий. Он был расположен на территории, которая сейчас находится в ведении Министерства обороны, и доступ к нему оказался ограниченным. Поэтому и появилась идея перенести музей на другой участок.

По словам Одарыча, строители, осмотрев старое сооружение, поняли, что надо делать все "с нуля" - обмеряли ее, занесли данные в компьютер. «Все сделали по тем чертежам. Материли использовали те, которыми используются здесь веками - ракушечник, камыш, натуральное дерево. Окна из старой усадьбы. Также перенесли сюда бюст Остапа Вишни», - рассказывает меценат.

В музее установили видеокамеры и сигнализацию, сделали колодец, а за музеем посадили сад. Камышовую крышу строители делали по традиционным технологиям, говорят братья Виктор и Павел Ляшук. «Мы сами с Житомирщины, нам дед рассказывал когда-то, как это делали, благодаря ему немного знали. И пожилые люди, местные жители, подходили и рассказывали. Трудно было найти материал - чтобы не был толще или тоньше, чем надо, иначе будет промокать, загнивать. Крыша должна дышать», - объясняют строители.

По словам Одарыча, стоимость проекта составляет полтора миллиона гривень. Благодаря усилиям местных жителей отстроенный музей-усадьба за последнюю неделю наполнился экспонатами.

«Мы привезли книги Остапа Вишни, найти их было трудно, но они еще есть», - говорит меценат.

Председатель инициативной группы по восстановлению музея Наталья Ильина рассказывает, что попытки восстановить усадьбу были еще в 2015 году. А в 2019-м, к 130-летию со дня рождения Остапа Вишни, подготовили и опубликовали 33 экспоната - найденные и отреставрированные фотографии, связанные с писателем. Именно тогда информация о том, в каком состоянии музей, стала известна широкой общественности.

Основные экспонаты, которые сейчас есть в музее, после разрушения старого здания просто лежали под ногами и были сохранены неравнодушными людьми, рассказывает Ильина.

Среди экспонатов музея - вещи, которые Остап Вишня держал в руках, с которыми он рыбачил, писал. Есть здесь, например, фотография писателя, на которой он держит пойманную щуку. «Фотографию в руки брать нельзя - мы не смогли ее отреставрировать. Местный художник перерисовал ее. Вот эта картина, вы видите, Остап Вишня держит безмен - весы и взвешивает эту щуку, которую поймал. А вот рассказ «Щука», написанный собственноручно им. Писал он его, когда был в Крынках, в 1955-1956 годы. Вот старый спиннинг, которым он ловил ту щуку. А вот старушка печатная машинка, на которой он работал. Кровать - ее сохранили в семье Гаврюши Субтели - местного жителя, который рыбачил вместе с Остапом Вишней », - проводит небольшую экскурсию для первых гостей музея - журналистов Наталья Ильина.

Деревянный бюст Остапа Вишни в музей передала представитель ОО «Дело громад» Оксана Погомий. Она рассказала, что полтора года назад вместе с военными нашла его в этом селе на берегу у рыбаков.

На открытии восстановленного музея поделился воспоминаниями местный житель Василий Чечин - он был подростком, когда в Крынки приезжал Остап Вишня. Говорит, что писатель почти всегда был грустный, чувствовалось, что этот человек много пережил.

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в беседе с корреспондентом Укринформа отметил, что сейчас идет планирование объектов «Большого строительства» на 2021, среди них будут и дороги, ведущие к восстановленному музею Остапа Вишни. «Возрождение этого музея позволит привлечь больше туристов, которые уважают творчество Остапа Вишни. Добавим музей в туристические карты, буклеты », - обещает Гусев.

Представители власти и журналисты также высадили деревья в саду возле восстановленного музея.

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