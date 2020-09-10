Стартовали съемки новой украинской комедии "Поцелуй на миллион"

Главные роли в фильме сыграют молодые украинские актеры: звезда телесериала "Школа" Елизавета Василенко, актеры Влад Демиденко и Владислав Гончаров.

"Сейчас непростое время - мы постоянно слышим негативные новости и мало кто говорит о чем-то хорошем. Поэтому хочется снять настоящую украинскую комедию, чтобы люди приходили в кинотеатры, расслаблялись, веселились и смеялись не только на американских фильмах, но и на своих", - рассказал режиссер Авдеев.





"Поцелуй на миллион" - это романтическая лента с элементами роуд-муви об украинской молодежи, которая отправляется в путешествие по всей стране в поисках приключений, себя и своей любви.

"С самого начала моя мечта была объединить в фильме разные регионы и сказать: да, возможно, мы разные на востоке, на юге, севере или на западе, но когда мы оказываемся в затруднительной ситуации, мы помогаем друг другу! Это как на дороге: когда автомобилист встречает другого автомобилиста в беде, кем бы кто ни был, надо помочь!", - добавил он.

По словам режиссера, пандемия очень нехорошо повлияла на киноиндустрию, но он надеется, что такие проекты, как "Поцелуй", и некоторые другие, которые сейчас снимаются в Украине, все же будут двигаться и двигать кинопроизводство дальше.

В фильме будет довольно интересная стилистическая концепция: актеры практически на сто процентов будут одеты в одежду украинских дизайнеров – к фильму привлечены Ксения Шнайдер, Елена Буренина, Syndicate.

"Как вы можете сейчас видеть, на мне только украинские бренды. Это идея наших продюсеров и режиссера, таким образом они хотят подчеркнуть, что в Украине есть свое и качественное. Надо поддерживать наших. Я думаю, что это очень круто", - рассказал актер Влад Демиденко.

Также все музыкальное аудио-сопровождение - исключительно украинские композиторы.

"Мы делаем полностью украинское кино. Мы не подавались на государственное финансирование. Нашли средства и вложились в этот фильм. Мы будем путешествовать, у нас заявлены города: Харьков, Одесса, Киев, Каменец-Подольский и финишируем во Львове. Там будут сняты все финальные сцены. Идея просто классная. Мы ею живем уже полгода, надеюсь у нас все получится", - рассказал продюсер ленты Максим Мовчан.

По сюжету картины, молодой авантюрист Дэн в компании двух друзей гонится за «звездной» внучкой миллиардера, которая путешествует по Украине. Герой должен покорить сердце девушки и получить миллион как приданое. На пути парня становятся продюсеры звезды, непредвиденные обстоятельства, его друзья и собственные чувства.

В проекте принимают участие певица Даша Астафьева и сильнейший человек мира Василий Вирастюк.

"Я играю мутного господина Костю, который приторговывает наркотиками и занимается не очень хорошими делами, прикрываясь официальным бизнесом – является перевозчиком и владельцем маршрутки "Богдан". А вообще микроавтобус "Богдан" является условным персонажем ленты, потому что именно в нем происходит много ключевых события всей истории – ее завязка и развязка", - прокомментировал Вирастюк.

Производитель фильма "Поцелуй на миллион" кинокомпания BIG HAND FILMS и MO Films. Премьера киноленты планируется на день влюбленных - 14 февраля 2021 года.

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