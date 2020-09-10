На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия

Об этом информирует пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Досудебным расследованием установлено, что указанный гражданин до этого работал мастером по ремонту оружия в воинской части. После увольнения он устроил по месту жительства мастерскую, в которой продолжил заниматься незаконным ремонтом и переоборудованием разнообразной нарезного огнестрельного оружия, запрещенного в свободном обращении.

9 сентября в ходе обыска по месту жительства фигуранта был обнаружен пистолет ПМ, пистолет Марголина, автомат АК-74, значительное количество боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию калибра 9 мм., 5.45 мм. и 7,62 мм., а также промышленное оборудование для переработки и ремонта оружия.Владелей арсенала был задержан.





В настоящее время продолжаются обыски по месту жительства задержанного.

Согласно ч. 1 ст. 263 УК Украины злоумышленнику грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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