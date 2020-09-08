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В Киеве обновили два путепровода - движение восстановят до конца сентября

09.09.2020 / 06:18
До конца сентября восстановят движение по двум обновленным путепроводам на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки капитального ремонта объектов, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы продолжаем обновлять инфраструктуру нашего города. Сейчас вы видите, как идет капитальный ремонт двух путепроводов, которые были построены в 1987 году. С тех пор эти объекты не ремонтировали, они находились в аварийном состоянии. В мае этого года мы капитально отремонтировали два соседних путепровода. А теперь обновляем еще два», - отметил Кличко.

По его словам, восстановить полноценное движение по этим путепроводам планируют уже в конце сентября. «Но некоторые работы здесь еще будут продолжаться до конца года. Благодаря качественному ремонту и использованию современных технологий срок эксплуатации конструкций путепровода будет минимум 35 лет», - отметил мэр столицы.

Он также сообщил, что за последние несколько лет в столице обновили 368 улиц и проездов - это почти 1000 километров дорог. 16 мостов и путепроводов отремонтировали капитально. На 31 объекте сделали средний ремонт. «Такого масштабного обновления инфраструктуры столица не видела десятилетиями. И мы продолжаем над этим работать», - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, работы на этих объектах начали в прошлом году. Здесь полностью заменят опорные части путепроводов, восстановят металлические части конструкции. Планируется осуществить и армирование, и бетонирование монолитной плиты проезжей части и тротуара.

После этого обновят ограждение, укладут несколько слоев высококачественного асфальта. Подрядчик дает гарантию на него на 5 лет. Так же, как и на всех объектах капитального ремонта, будет установлена ​​новая система освещения.

Источник

Киев, путепроводы
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