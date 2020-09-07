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Флешмоб на поддержку Трампа сопровождался массовым крушением лодок

08.09.2020 / 07:04
Во время массового заплыва на озере Трэвис в Техасе (США), которым владельцы яхт и лодок хотели выразить поддержку Дональду Трампу на выборах в ноябре, произошло столкновение нескольких суден.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице Голос Америки.

Инциденты произошли во время парада Lake Travis Trump Boat Parade, на участие в котором объявилось в соцсети около 2600 человек.

Точное число затонувших транспортных средств неизвестно: по данным СМИ, речь идет, по меньшей мере, о четырех лодках. По словам властей, в этих крушениях не было признаков злоумышленных действий, просто из-за огромного числа участников поднялись большие волны.

 

 
Флешмоб на поддержку Трампа сопровождался массовым крушением лодок. ФОТО
 
 
 
Флешмоб на поддержку Трампа сопровождался массовым крушением лодок. ФОТО
 

 Флешмоб на поддержку Трампа сопровождался массовым крушением лодок. ФОТО

 
Флешмоб на поддержку Трампа сопровождался массовым крушением лодок. ФОТО
 

В офисе шерифа округа Трэвис утверждают, что во время происшествия никто не пострадал.

Источник

США, флешмоб, Трамп, лодки
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