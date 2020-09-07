Флешмоб на поддержку Трампа сопровождался массовым крушением лодок

Об этом сообщает на своей Facebook-странице Голос Америки.

Инциденты произошли во время парада Lake Travis Trump Boat Parade, на участие в котором объявилось в соцсети около 2600 человек.

Точное число затонувших транспортных средств неизвестно: по данным СМИ, речь идет, по меньшей мере, о четырех лодках. По словам властей, в этих крушениях не было признаков злоумышленных действий, просто из-за огромного числа участников поднялись большие волны.

В офисе шерифа округа Трэвис утверждают, что во время происшествия никто не пострадал.



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