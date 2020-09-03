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Пожар в прифронтовой зоне распространился на Новоайдарский район

03.09.2020 / 06:37
Пожароопасная ситуация, кроме Станично-Луганского района, распространилась на соседние села Новоайдарского района.

Об этом сообщает в Фейсбуке начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Пожары в районе населенных пунктов Болотенное, Артема (Станично-Луганский р-н), Безгиново, Лобачево, Крымское (Новоайдарский р-н). Все населенные пункты находятся вдоль линии разграничения. Сильный ветер. По тревоге поднят личный состав полиции», - сообщила Погукай.

В Станице Луганской председатель Лугансой областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и начальник ГУНП Сергей Колесник координируют действия полиции и пожарных. Полицейские предупреждают жителей улиц, расположенных ближе всего к очагам огня, о существующей опасности и вместе с пожарными пытаются локализовать возгорание.

При этом, одна из улиц попала в зону разведения войск, и туда не имеют права входить вооруженные лица.

Около 13.00 2 сентября пожар возник на заросших камышом прудах бывшего рыбокомбината. На 16.00 площадь возгорания составила 80 гектаров.

Источник

пожар, линия разграничения
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