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В Бейруте – масштабные протесты, более 700 человек пострадали

10.08.2020 / 09:14
В ходе антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек, погиб один офицер полиции.

Об этом сообщает 9 августа Интерфакс-Украина со ссылкой на арабские СМИ

Протестующие штурмовали здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды Ливана, а также здание банковской ассоциации. Демонстранты требуют отставки правительства после взрыва в порту Бейрута

Армия вытеснила группу протестующих, захвативших пострадавшее от взрыва здание МИД. Демонстранты, возглавляемые отставными армейскими офицерами, ворвались в здание и объявили его "штабом революции".

При этом премьер-министр Ливана Хасан Диаб озвучил предложение организовать в стране досрочные выборы в парламент.

В то же время правительство США поддерживает право ливанских демонстрантов на мирный протест и настоятельно призывает всех участников воздержаться от насилия, говорится в сообщении посольства США в Бейруте.

Посольство также заявило в своем Твиттере, что ливанский народ "заслуживает иметь лидеров, которые прислушаются к нему и изменят курс, чтобы ответить на народные требования прозрачности и подотчетности".

Reuters и AP опубликовали фото протестных акций.

 
 
 
 
 
 
  

Напомним:вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

Мощный взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года

Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.

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протест, Бейрут
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