Китай запустил на орбиту новый оптический спутник

Об этом сообщает Синьхуа.

6 августа с космодрома в Цзюцюань, на северо-западе Китая, в 12 часов по пекинскому времени была запущена ракета Long March-2D вместе со спутником Gaofen-9 04.

Оптический спутник имеет высокую разрешительную способность.

Отмечается, что сам спутник будет использоваться в основном для обследования земель, градостроительства, подтверждения права на землю, проектирования дорожной сети, оценки урожайности сельскохозяйственных культур и предупреждения и ликвидации последствий катастроф.

Также Gaofen-9 апреля будет передавать информацию относительно развития инициативы "Один пояс, один путь".

Как известно, "Один пояс, один путь" является инициативой КНР, которая предусматривает 1 триллион долларов инвестиций и может охватить более 60 стран.

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