В Киеве открылась выставка "Путешествие по неизвестному Крыму"

"Разместив стенды выставки "Путешествие по неизвестному Крыму" на Контрактовой площади Киева, мы хотели, чтобы этот наш первый проект, посвященный крымскотатарской культуре, стал доступен как можно большему количеству людей. Поэтому мы открываем его в одном из культурных центров Киева на оживленной улице, где всегда много людей. Рядом Киево-Могилянская академия, театры", - рассказал перед открытием выставки председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

По его словам, материалы к выставке готовились вместе с крымскотатарской общественной организацией "Эгридал".

"Готовя выставку, мы сосредоточились на глубоких древних корнях крымскотатарской культуры. Использовались при этом различные исторические, архивные материалы. Нам помогали историки, научные консультанты как из нашего института, так и эксперты из академической среды", - прокомментировал Дробович.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, выступая на мероприятии, отметил, что организация этой выставки в культурном центре Киева подтверждает, что граждане Украины интересуются Крымом и они уверены, что Украина восстановит государственный суверенитет Крыма.

Политик подчеркнул, что выставка помогает "смотреть на свою историю собственными глазами".

"Знаете, когда кто-то хочет нас подмять под себя, они нам дают свою трактовку нашей истории. То есть они пытаются изменить наши знания о нас самих. Они хотят лишить нас коллективной памяти, и то, чем сейчас занимаются украинские историки, в частности, Украинский институт национальной памяти, то, чем занимаются общественные организации, - это очень важно, потому что мы должны смотреть на свою историю собственными глазами", - сказал Чубаров.

Председатель Меджлиса подчеркнул, что выставка "Путешествие по неизвестному Крыму" является примером противодействия попыткам "переиначить нашу историческую память". Она помогает "избавиться от стереотипов, которые в наши головы вбивали веками через российскую историографию".

По словам организаторов, выставка "Путешествие по неизвестному Крыму", которая размещена в сквере №3 на Контрактовой площади в Киеве, будет экспонироваться в течение нескольких недель.

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