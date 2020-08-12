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В Днипре провели огневые испытания двигателей для новой ракеты "Циклон-4"

13.08.2020 / 08:15
В Днипре завершили огневые испытания жидкостных двигателей верхней ступени новой ракеты-носителя "Циклон-4".

Об этом сообщила пресс-служба конструкторского бюро "Южное" в Фейсбуке.

"5-7 августа 2020 ГП «КБ «Южное» успешно провело заключительные доводочные испытания жидкостной реактивной системы (ЖРС) верхней ступени ракеты-носителя "Циклон-4", разработанной КБ "Южное" и изготовленной ГП "ПО Южмаш", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания проходили в два этапа.

5 августа - основные огневые испытания, в ходе которых ЖРС отрабатывала циклограмму включений жидкостных ракетных двигателей малой тяги, приближенной к полетной.

7 августа - дополняющие огневые испытания, в ходе которых выполнялось наработки ресурса включений жидкостных ракетных двигателей малой тяги и ЖРС в целом.

Во время испытаний каждый из десяти жидкостных ракетных двигателей малой тяги, из состава жидкостной реактивной системы, выполнил около 40 000 включений, а суммарное огневое наработки каждого составляло почти 2000 с.

В конструкторскорму бюро отмечают, что эти испытания завершили полный цикл наземной отработки жидкостной реактивной системы верхней ступени РН «Циклон-4» и окончательно подтвердили работоспособность выбранной конструкции и ее узлов и соответствие основным характеристикам.

"Завершение испытаний жидкостной реактивной системы верхней ступени РН «Циклон-4» дает задел для создания новых реактивных систем для перспективных ракет-носителей нашей собственной разработки - разработки ГП" КБ "Южное", - уверены в конструкторском бюро.

Источник

ракета, двигатель, Циклон-4
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