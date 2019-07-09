В Киеве прошел саммит Украина-ЕС

Это 21-я встреча высокого уровня между сторонами.

Лидеры подтвердили укрепление политического и экономического сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

Также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Украинскую сторону на саммите представляли Президент Владимир Зеленский. От ЕС в Киеве присутствовали президенты Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Иоганнес Хан.

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