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Мощный взрыв разрушил торговый центр во Флориде

08.07.2019 / 09:26
Мощный взрыв нанес серьезные разрушения в месте, где расположен торговый центр возле города Форт Ладердейл (южная Флорида, США).
Инцидент произошел в субботу, 6 июля, днем, сообщает американский телеканал новостей ABC News.

"Взрыв произошел в торговом центре The Fountains в районе Плантейшн, неподалеку от городка Форт Ладердейл", - отметили в местном департаменте полиции.

 
Вбудоване відео

Как отмечает телеканал, полиция и пожарные бригады срочно прибыли на место инцидента.


На  фотографиях, сделанных с вертолета, видно, что одно из зданий полностью разрушено, еще в одном, в которой был расположен фитнес-центр, выбило окна.

Информации о количестве жертв пока не поступало, в то же время сообщается о большом количестве пострадавших на месте происшествия.

Источник 

взрыв, Флорида
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