Посольство: Німеччина виділяє додаткові кошти на лікування поранених українських військових

Про це повідомило у соцмережі Х посольство ФРН в Україні, передає Укрінформ.

«Німеччина виділяє додатково до 50 мільйонів євро на госпіталізацію та лікування поранених українських військових. Витрати на стаціонарне лікування поранених на війні в майбутньому будуть покриті Федеральним відомством з надання адміністративних послуг без бюрократичних процедур», - зазначається у повідомленні.