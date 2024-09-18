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Посольство: Німеччина виділяє додаткові кошти на лікування поранених українських військових

19.09.2024 / 10:12
Німеччина виділяє додатково до 50 мільйонів євро на госпіталізацію та лікування поранених українських військових.

Про це повідомило у соцмережі Х посольство ФРН в Україні, передає Укрінформ.

«Німеччина виділяє додатково до 50 мільйонів євро на госпіталізацію та лікування поранених українських військових. Витрати на стаціонарне лікування поранених на війні в майбутньому будуть покриті Федеральним відомством з надання адміністративних послуг без бюрократичних процедур», - зазначається у повідомленні.

ФРН, Німеччина
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