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Представник комендатури: ЗСУ зупинили російський контрнаступ в Курській області

19.09.2024 / 09:10
Контрнаступ росії з метою повернути собі контрольовану українськими військами територію в Курській області зупинили, повідомив представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашковський у коментарі агентству AFP.

"Вони спробували атакувати з флангів, але їх там зупинили", - сказав Дмитрашковський.

За його словами, "ситуація стабілізувалася, і на сьогодні все під контролем". Дмитрашковський також повідомив, що на контрольованих українськими військами територіях перебувають "декілька тисяч" російських мирних жителів.

"У деяких населених пунктах проживає понад 100 осіб, 200, понад 500 осіб", - сказав він.

Водночас у ЗСУ підтвердили "деякі незначні успіхи росії". "росіяни увійшли в один із населених пунктів. Вони розпочали бій за інший населений пункт, але на цьому все закінчилося", - сказав він.

Курська область, Дмитрашковський
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