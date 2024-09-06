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Шмигаль: Нині ЗСУ потребують більшого фінансування, оскільки триває мобілізація та дозаповнення вакансій у війську

11.09.2024 / 18:30
Цьогорічний бюджет потребує додаткових 500 млрд грн на армію. Під час планування бюджету на 2024 рік разом з МВФ, враховувався прогноз, що війна триватиме до літа 2024 року.

Через це бюджет передбачав значні витрати на військові потреби, але мобілізація та заповнення вакансій у ЗСУ вимагають додаткового фінансування.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

«Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було, що війна триватиме до літа 2024 року. Відповідно, в бюджеті були заплановані військові витрати ось такими, які вони зараз є», – зазначив голова уряду.

Нині ЗСУ потребують більшого фінансування, оскільки триває мобілізація та дозаповнення вакансій у війську.

Глава уряду нагадав, що фінансування одного військового для бюджету вартує 1,2 млн грн.

«Відповідно, коли ми добираємо людей, ми маємо збільшувати бюджет наших Збройних сил. Цифра в 500 млрд, яка озвучена і подана, це той дефіцит, який потрібен нашим ЗСУ до кінця цього року для того, щоб профінансувати», – сказав Шмигаль.

Очільник уряду розповів, що реалії враховуватимуть у плануванні бюджету на 2025 рік. Над цим Україна вже працює з МВФ – місія Міжнародного валютного фонду нині перебуває в Україні офлайн.

Шмигаль
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