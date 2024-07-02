The Times: За останнє десятиліття російські судна здійснили 945 підозрілих дій у Північному морі

Відповідні підозри з’явилися у представників НАТО після того, як вони отримали інформацію від компаній, що керують ключовими нафтовими й газовими буровими установками, трубопроводами, електричними та телекомунікаційними кабелями, пише The Times.

Зазначається, що після початку повномасштабної війни в Україні для російських спецслужб ключовими цілями стали кабелі електропостачання та телефонні кабелі, а також нафтові й газові трубопроводи. І якщо раніше для шпигунства використовували здебільшого дослідницькі судна або військові кораблі, то тепер частіше це невійськові судна, тому визначити їх складніше.

«За даними служб безпеки Бельгії, жодних доказів мінування кабелів у територіальних водах Бельгії чи Нідерландів у Північному морі не було знайдено. Однак на початку війни в Україні вибухівку виявили на одному з британських кабелів», − заявив представник бельгійського підрозділу, який займається морською безпекою, Томас Де Шпігелере.

За останнє десятиліття російські судна здійснили 945 підозрілих дій. Як мінімум 749 з них відбулися у радіусі одного кілометра від трубопроводів у Північному морі. Ще 72 підозрілі дії сталися поблизу кабелів електроенергії, а решта 124 – у районах, де прокладені телекомунікаційні кабелі.

«Інформація про місце проходження кабелів і трубопроводів є вкрай потрібною росіянам, якщо вони хочуть зробити диверсію на системах енергетичних комунікацій, підключитися до кабелів зв’язку або маніпулювати ними», – йдеться у повідомленні.

рф усе частіше вдається до шантажу і фінансових стимулів, зокрема, щоб найняти німців для шпигунства після відкликання з країн ЄС близько 600 дипломатів рф.