Голова Комітету розвідки Конгресу: Україна не повинна воювати з однією рукою, зв'язаною за спиною

"Моя позиція ширша, ніж позиція адміністрації. Я вважаю, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яку їй надають, для законних військових цілей. Моя позиція збігається з позицією генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він заявив, що, на його думку, Україна не повинна воювати з однією рукою, зв'язаною за спиною, що вона повинна мати можливість відповідати на атаки з боку росії, але водночас мати право на військові цілі", - сказав Тернер на брифінгу в Києві в понеділок увечері.

Водночас він вказав на збільшення виробництва зброї, яка надходить із росії.

"Це математична проблема, і я думаю, що має бути можливість використовувати військові сили, щоб відповісти і на цю проблему", - зазначив Тернер.