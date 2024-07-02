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14:21
Бербок закликала до захисту європейського мирного порядку та посилення підтримки України
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Reuters: росіяни начебто захопили неушкоджену систему ATACMS
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12:16
Washington Post: Потужні російські авіаційні бомби падали на її власній території
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09:10
Голова Комітету розвідки Конгресу: Україна не повинна воювати з однією рукою, зв'язаною за спиною
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18:30
The Times: За останнє десятиліття російські судна здійснили 945 підозрілих дій у Північному морі
- 14:21
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16:25
Новий Регіональний директор Світового банку працюватиме в Києві та керуватиме програмами в Україні та Молдові
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The Economist: Або Україна домовитися про реструктуризацію боргу або оголосить дефолт
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10:10
Reuters: США нададуть Україні боєприпаси для ППО та 155-мм гармат
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13:19
Експерти: Люди, орендуючи квартири, звертають увагу на те, чи є газ в будинку та як часто відключається електроенергія
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ПФУ оприлюднив повний перелік причин для припинення виплат пенсій
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