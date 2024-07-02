Байден має залишитися кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах 2024 року, - опитування

Якщо Байден вирішить вийти з президентських перегонів, 39% демократів хотіли б бачити на його місці віцепрезидентку Камалу Гарріс, 18% - губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, 10% - міністра транспорту Піта Буттіджеджа, 7% - сенатора від Нью-Джерсі Корі Букера, свідчить опитування Data for Progress.

Більшість виборців досі мало знають про багатьох потенційних претендентів. Серед них губернаторка штату Мічиган Гретхен Вітмер, губернатором Іллінойсу Джей Бі Прітцкер, сенаторка Емі Клобучар і губернатор Пенсільванії Джош Шапіро.

Всі вісім політиків поступаються Трампу приблизно з однаковим показником 43-45% проти 46-48%.

51% демократів і 35% усіх ймовірних виборців вважають, що Байден має залишитися кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах 2024 року. Цей показник упав на 12 пунктів серед демократів з початку березня.