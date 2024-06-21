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Кабмін збільшив замовлення у 2024 році на підготовку фахівців за найбільш затребуваними спеціальностями

29.06.2024 / 13:15
Кабінет Міністрів збільшив державне замовлення у 2024 році на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів для забезпечення країни фахівцями за найбільш затребуваними спеціальностями на ринку праці.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 28 червня, передає Укрінформ з посиланням на Міністерство економіки.

Розширення держзамовлення відбудеться у таких сферах - охорона здоров’я, воєнні науки, національна безпека і безпека державного кордону, транспорт та будівництво, легка промисловість та інші.

«Понад два роки повномасштабної війни вплинули на ринок праці. Закономірно, нині на ньому затребувані фахівці у сфері безпеки та оборони, медики, будівельники, працівники сфери транспорту та логістики. Провівши аналітику ринку праці ми збільшили державне замовлення за деякими галузями знань, аби воно відповідало тенденціям й могло покрити запит роботодавців», - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

При формуванні середньострокового прогнозу на 2024-2027 роки Мінекономіки враховувало поточні реалії ринку праці та відповідні потреби у фахівцях, Ukrainian Facility Plan, опитування роботодавців та макропрогноз, прогноз від Міжнародної організації праці, потреби фахівців для інвестиційних проєктів, органічного відновлення економіки, припущень продуктивності праці та міграційних потоків.

Зокрема, у 2024 році збільшується державне замовлення на підготовку фахівців:

  • за галузями: «Охорона здоров’я» на 1 112 осіб та «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» на 640 осіб;
  • за спеціальностями: «Медицина» на 523 особи, «Терапія та реабілітація» на 314 осіб, «Медична психологія» на 90 осіб, «Технології медичної діагностики та лікування» на 44 особи.
Свириденко
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