Кабмін збільшив замовлення у 2024 році на підготовку фахівців за найбільш затребуваними спеціальностями

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 28 червня, передає Укрінформ з посиланням на Міністерство економіки.

Розширення держзамовлення відбудеться у таких сферах - охорона здоров’я, воєнні науки, національна безпека і безпека державного кордону, транспорт та будівництво, легка промисловість та інші.

«Понад два роки повномасштабної війни вплинули на ринок праці. Закономірно, нині на ньому затребувані фахівці у сфері безпеки та оборони, медики, будівельники, працівники сфери транспорту та логістики. Провівши аналітику ринку праці ми збільшили державне замовлення за деякими галузями знань, аби воно відповідало тенденціям й могло покрити запит роботодавців», - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

При формуванні середньострокового прогнозу на 2024-2027 роки Мінекономіки враховувало поточні реалії ринку праці та відповідні потреби у фахівцях, Ukrainian Facility Plan, опитування роботодавців та макропрогноз, прогноз від Міжнародної організації праці, потреби фахівців для інвестиційних проєктів, органічного відновлення економіки, припущень продуктивності праці та міграційних потоків.

Зокрема, у 2024 році збільшується державне замовлення на підготовку фахівців: