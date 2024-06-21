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Шмигаль провів нараду щодо завершення навчального року та підготовки до наступного

28.06.2024 / 09:10
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з головами обласних військових адміністрацій щодо завершення навчального року та підготовки до наступного.

"Заслухали інформацію Міністра освіти і науки Оксена Лісового щодо відновлення освітніх закладів, забезпечення їх укриттями, забезпечення учнів підручниками та шкільними автобусами. За інформацією МОН, у 2024 році очно працюють понад 7,3 тисячі шкіл (58%), де навчається більш ніж 1,7 млн учнів. 2,4 тисячі (19%) шкіл працюють дистанційно та 2,8 тисячі (22%) - змішано", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, на сьогодні в навчальних закладах понад 12 тис. генераторів, і до кінця навчального року близько 50% шкіл могли забезпечити освітній процес завдяки альтернативним джерелам живлення.

"Керівникам областей дав завдання обстежити освітні заклади на предмет їхньої готовності до наступного опалювального сезону", - додав він.

Крім того, на нараді приділили увагу питанню безбар'єрності в освітніх закладах.

"Ще одна важлива тема - навчання українських дітей за кордоном. Маємо надати їм усі можливості для вивчення української програми та збереження зв’язків із батьківщиною", - наголосив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що міністерства, зі свого боку, за підсумками наради мають опрацювати пропозиції щодо кожного питання та винести відповідні рішення на розгляд уряду.

МОН, Шмигаль, Лісовий
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